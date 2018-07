"Sueño, sueño con Biden": Donald Trump

-EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que "sueña" con que su rival demócrata en las elecciones de 2020 sea Joseph Biden, que fue el vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), porque considera que sería fácil ganarle.

"Sueño, sueño con Biden. Es un sueño", dijo Trump en una entrevista emitida hoy por la cadena de televisión CBS News.

Trump afirmó que Biden ya "compitió por la Presidencia tres veces", a pesar de que el exvicepresidente solo buscó ese cargo en dos ocasiones, en las primarias demócratas de 1988 y 2008.

"Nunca logró más del 1 por ciento (de apoyo en las primarias), y el presidente Obama le sacó del montón de basura (al convertirle en su compañero de fórmula presidencial en 2008), y a todo el mundo le sorprendió que lo hiciera", subrayó Trump.

"Me encantaría que fuera Biden. Pero creo que me gustaría tener a cualquiera de esos otros de los que estamos hablando. Ahora hay probablemente un grupo de siete u ocho, y me gustaría competir con cualquiera de ellos. Biden nunca hizo nada por su cuenta, solo (cuando) el presidente Obama le hizo vicepresidente", agregó.

Aunque Biden no ha aclarado si planea presentarse a las elecciones presidenciales de 2020, algunas encuestas le han perfilado como el favorito en un campo demócrata donde por ahora no hay muchas más figuras capaces de reunir tanto el apoyo del partido como el favor de los votantes.

El exvicepresidente, de 75 años, ha tenido durante su carrera bastante éxito entre la clase blanca trabajadora que se decantó por Trump en las elecciones de 2016, aunque no está claro que pueda repetir la hazaña en una contienda presidencial.

Otros nombres que suenan como posibles aspirantes del partido son las senadoras progresistas Elizabeth Warren, Kamala Harris y Kirsten Gillibrand, el exfiscal general Eric Holder, el senador demócrata Cory Booker y el senador independiente Bernie Sanders, que en 2016 ya compitió en las primarias contra Hillary Clinton.