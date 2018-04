Tammy Duckworth: la veterana de guerra que hizo historia con su bebé en el Senado

Con solo diez días de nacida, Maile hizo una entrada extremadamente temprana a la política este jueves sobre las rodillas de su madre, la senadora estadounidense Tammy Duckworth, primera legisladora en votar en el hemiciclo con su bebé.

A su arribo, la senadora demócrata fue recibida con aplausos.

La condecorada excombatiente del ejército estadounidense, que perdió sus piernas en 2004 cuando el helicóptero "Blackhawk" que copiloteaba fue impactado por un cohete en Irak, usó una silla de ruedas para emitir su voto, y fue luego rodeada por sus colegas.

"Fue muy adorable", dijo Duckworth a periodistas, subrayando que todos los senadores, incluyendo el jefe de la mayoría republicana Mitch McConnell fueron "muy cordiales y receptivos".

Tammy Duckworth, de 50 años, se convirtió a inicios de este mes en la primera senadora en dar a luz durante su mandato.

A su regreso a la cámara alta el jueves, rompió otra barrera al aprovecharse de un cambio en los rígidos reglamentos del Senado aprobado la víspera, que permite a los senadores padres llevar a sus bebés al hemiciclo cuando hay sesión. Los niños mayores de un año no están todavía autorizados a ingresar.

A travez de su cuenta de Twitter, la senadora mostró cómo tenía todo listo para la sesión en el COngreso. "Tengo que votar hoy, de modo que el vestido de Maile está preparado. Me aseguré de que tenga una chaqueta para no violar el código de vestimenta del Senado, que requiere usar un blazer. No estoy segura sobre cuál es la regla sobre el estampado de patitos, pero creo que estoy lista", compartió en la red social.

I may have to vote today, so Maile’s outfit is prepped. I made sure she has a jacket so she doesn’t violate the Senate floor dress code (which requires blazers). I’m not sure what the policy is on duckling onesies, but I think we’re ready pic.twitter.com/SsNHEuSVnY