Temblor de magnitud 5,2 dispara alerta sísmica en México

Aunque no se han detectado daños importantes o heridos, las autoridades siguen monitoreando la zona.

Un sismo de magnitud 5,2 provocó que sonara hoy la alerta sísmica en Ciudad de México, sin que hasta ahora se reporten víctimas o daños materiales.



El origen del temblor se produjo 24 kilómetros al suroeste de Arcelia, en el sureño estado de Guerrero, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, que en un reporte inicial había dado una magnitud de 5,3.



"Al momento las unidades Estatales de Protección Civil donde fue sentido el sismo de hace unos minutos no reportan afectaciones, continuamos con el monitoreo", indicó el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, a través de Twitter.

Los Estados de México, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Ciudad de México y las dependencias del @gobmx hasta el momento no reportan afectaciones. — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 16 de mayo de 2018



Precisó que no ha habido daños en los estados de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Estado de México, de acuerdo con lo reportado por las dependencias del Gobierno en esas áreas.

El sonido de las bocinas del sistema de alerta sísmica provocó que muchas personas salieran a las calles en la capital. La joven Midori Torres, que se encontraba trabajando en una cafetería de la colonia Condesa, dijo a Efe que salió rápido junto a sus compañeros al percibir el sonido de alerta. "Salimos rápido porque ya estamos muy asustados por los sismos que se viven aquí", aseguró.



En la memoria de los capitalinos todavía está muy presente el sismo del pasado 19 de septiembre, que dejó 228 víctimas mortales en la ciudad.



"No lo he podido superar (el sismo de septiembre) me da mucho miedo. Todavía seguimos un poco asustados", reconoció Midori.

Algunos capitalinos, en cambio, no escucharon la alarma. Según contó a Efe Marco Antonio Urbina, que se encontraba en el transporte público, ninguno de sus compañeros de trayecto se percató hasta que bajó del vehículo y vio a la gente asustada en las calles.



El pasado septiembre fallecieron 471 personas en tres sismos -los días 7, 19 y 23-, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país.