Tensión entre la Comisión Europea e Italia por nuevo barco de migrantes

-Redacción Internacional con información de agencias

El gobierno italiano le exigió a la Unión Europea (UE) hallar soluciones para distribuir a migrantes a bordo de Diciotti y propuso reducir el presupuesto que brinda el país a la comunidad. Por su parte, la Comisión Europea advirtió que las amenazas no funcionan en la UE.

Una semana después de que el barco de la Guardia costera italiana, Diciotti, se hiciera cargo de 177 personas y recibiera autorización del Gobierno italiano para atracar en el puerto de Catania, continúa la incertidumbre para desembarcar a los tripulantes debido a la oposición del ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, de permitir su ingreso al país.

Bruselas coordina desde el domingo, tras una solicitud por parte de Italia, las conversaciones entre socios europeos para determinar quién o quiénes acogerán a los inmigrantes que aún permanecen en la embarcación. "Estamos trabajando todo lo que podemos. Si nos lleva más tiempo, ciertamente no es por falta de esfuerzos", insistió Winterstein, que recalcó que encontrar una solución es una "prioridad" para el Ejecutivo comunitario e instó a no "apuntarse con el dedo".

Sin embargo, el vicepresidente del Consejo italiano, Luigi Di Maio, exigió a la Unión Europea hallar una solución para la distribución de los migrantes actualmente bloqueados en el puerto de Catania (Sicilia). "Hemos tenido la oportunidad de ver en los últimos meses cómo responde la UE frente a una línea moderada o una dura", comentó Di Maio en Facebook, líder de la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E).

"Siguiendo la línea dura voy a hacer otra propuesta (...). Si la UE se obstina en su línea y no decide nada mañana sobre la distribución de los emigrantes que se encuentran en la patrullera Diciotti, el M5E no estará más dispuesto a dar los 20.000 millones de euros que cada año Italia aporta a los presupuestos de la UE", amenazó Di Maio.

La mayor parte de los presupuestos de la UE provienen directamente de los Estados miembros y cada país participa según su riqueza y recibe en cambio una parte. Italia es el tercer contribuyente neto (después de Alemania y Francia) y aporta más de lo que recibe: casi 20.000 millones de euros frente a 14.000 millones a cambio.

Frente a la declaración de Di Maio, la Comisión Europea (CE) advirtió hoy a Italia de que las amenazas "no funcionan" en la Unión Europea. "Las amenazas no funcionan en Europa, no nos llevan a ninguna parte", subrayó el portavoz de la CE Alexander Winterstein, preguntado por las declaraciones del vicepresidente del Gobierno italiano Luigi Di Maio.

El portavoz comunitario insistió en que "la única forma" de encontrar soluciones en la UE es "trabajar juntos de forma constructiva y con buena voluntad".

Altos funcionarios de los Estados miembros mantienen hoy una reunión en Bruselas con vistas a seguir proponiendo ideas y avanzar hacia una solución común para la crisis causada por el aumento de los flujos migratorios en el Mediterráneo.

La portavoz comunitaria de Interior, Tove Ersnt, señaló que no se deben esperar "soluciones precisas" de este encuentro, sino que se trata de una "reunión informal técnica" para hablar sobre la cooperación en el desembarco, entre otros asuntos.