Tensión verbal entre Colombia y Venezuela: esto han dicho desde los dos países

Desde Venezuela lanzan acusaciones contra el gobierno de Iván Duque; en Colombia la Cancillería y el director de Migración Colombia, responden a las provocaciones de Nicolás Maduro. Esto es lo que se ha dicho.

Esta semana ha sido una seguidilla de acusaciones y respuestas entre el gobierno colombiano y el de Venezuela. Desde el lunes, que el presidente Iván Duque habló con el líder opositor Juan Guaidó, Nicolás Maduro se dedicó a lanzar amenazas en contra del país. Esto es lo que ha sucedido esta semana. ¿Escalará el conflicto? Analistas consultados por El Espectador señalan que los discursos de lado y lado son de consumo doméstico, en tiempo de pandemia y vacunación. ¿Qué se ha dicho?

Colombia: comando con el ojo puesto en Venezuela

Iván Duque anunció el lunes que crearía un comando especializado contra el narcotráfico y “las amenazas trasnacionales” como “otra demostración de compromiso del Gobierno colombiano por combatir el flagelo y a los cabecillas del narcoterrorismo oculto en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro”.

En varias ocasiones, las autoridades colombianas han denunciado que los cabecillas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de grupos disidentes de las FARC se encuentran en Venezuela.

La respuesta de Maduro

El miércoles, Maduro lanzó advertencias al gobierno de Duque y les pidió a las Fuerzas Armadas estar listos por si Colombia “viola la soberanía” de ese país.

“Le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpie los cañones de nuestros fusiles para contestarle en el plano que tenemos que contestarle si se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si se atreve a tocar un milímetro de territorio venezolano”, dijo Maduro.

También dijo que Duque buscaba dinero con la creación del reconocido Estatuto Temporal de Protección para el Migrante venezolano, que anunció el 8 de febrero. “Hay seis millones de colombianos migrantes y nunca han necesitado un tratado provisional de protección. Nunca han necesitado ninguna ‘payasería’ que Duque está intentando para lavarse la cara” ante la comunidad internacional”.

La respuesta de la Cancillería

Tras esta declaración, la Cancillería colombiana se unió al cruce verbal y señaló que Maduro es “indiferente y cruel” frente a la crisis que viven millones de venezolanos y defendió las medidas adoptadas por Colombia para proteger a inmigrantes del país petrolero. “Colombia rechaza las absurdas declaraciones del dictador Nicolás Maduro en contra de las medidas de protección al migrante definidas por el presidente Iván Duque”, señaló en un comunicado.

“A partir de su discurso, el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro reafirma su actitud indiferente y cruel frente a la grave realidad humanitaria, económica, política y social que padece la población venezolana”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento puntualizó que el Estatuto Temporal de Protección al Migrante refleja el compromiso de Colombia para apoyar la reconstrucción de los proyectos de vida de los venezolanos que se han visto obligados a dejar su país en busca de mejorar su vida.

Maduro lanza nuevas acusaciones

Un día después, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, escaló la confrontación y acusó a “los órganos de inteligencia colombianos, de haber contactado a más de 538 oficiales profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para, bajo amenazas y sobornos, llevarle información de nuestro apresto operacional y, más aún, para inutilizar, sabotear nuestro sistema de armas estratégico”.

Sobre el caso, del que no detalló si han sido detenidos parte de esos 538 oficiales, aseguró que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tiene “todos los testimonios”.

“Vamos a ir al Consejo de Seguridad a denunciar esto, tenemos las pruebas, los testimonios”, subrayó. Tras hacer ese anuncio, Padrino leyó un comunicado a nombre de la FANB en el que calificó ese contacto como una “vil actuación de la dirección de inteligencia de Colombia, en coordinación con la CIA y (la agencia antidrogas de EE. UU.) DEA”.

En ese contacto trataron “de captar mediante sobornos y amenazas” a los militares en “búsqueda de información sobre el nivel de apresto operacional, así como para sustraer o inutilizar sistemas de armas estratégicos, equipos, partes y repuestos”.

Lo que dice el director de Migración Colombia

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, respondió a las críticas de Maduro , particularmente a la frase que dijo “Duque repite que hay venezolanos migrantes para seguir estafando a la comunidad internacional pidiendo dinero para lavar su imagen”.

“Yo no me quiero meter en problemas políticos, pero tengo que decirlo con claridad, a mí me genera profunda indignación. Y me genera profunda indignación que mientras hay personas pasándola mal, en donde el venezolano promedio ha perdido 10 kilos de peso , en donde el salario mínimo en Venezuela ni siquiera alcanza para el 1% de la canasta familiar, en donde ya tienen desabastecimiento incluso de la propia gasolina, venga a criticar a un país que le está dando la mano a sus propios nacionales”, dijo el director de Migración.