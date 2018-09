Terremoto en Japón deja varios heridos y desaparecidos

El seísmo se registró a las 3:08 am hora local y tuvo su epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad al este del municipio de Atsuma, informó la Agencia Meteorológica nipona (JMA).

El terremoto alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de 7 (centrada en medir la agitación de la superficie terrestre) en la ciudad de Abira y el nivel 6 en Chitose, al sureste de Sapporo.

Numerosas viviendas resultaron sepultadas en Atsuma y Abira al colapsar el terreno en zonas montañosas, lo que ha causado que al menos 30 personas quedaran desaparecidas, informaron las autoridades locales.

Al menos 87 personas resultaron heridas en la ciudad de Sapporo, la mayor de Hokkaido, según recoge la agencia Kyodo.

Además, la central nuclear de Tomari vio interrumpido su suministro eléctrico externo, con lo que se activó su sistema de alimentación de emergencia para mantener refrigerado el combustible atómico gastado que se encuentra almacenado en piscinas.

Breaking: A landslide has occurred in Atsuma, Japan following magnitude 6.6 earthquake. Multiple homes have been destroyed. pic.twitter.com/xXNBDjPeE6