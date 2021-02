Testimonio de un colombiano atrapado por la ola invernal en Texas (EE. UU.)

La masa de aire ártico golpeó desde el lunes a varios estados más acostumbrados a un récord de calor que de frío, dejó decenas de muertos y forzó a más de siete millones de texanos a hervir agua antes de beberla.

La ola invernal que golpeó el sur de Estados Unidos dejó a más de 600.000 hogares y negocios sin electricidad en Texas, el primer productor de petróleo y gas del país. La masa de aire ártico golpeó desde el lunes a varios estados más acostumbrados a un récord de calor que de frío, dejó decenas de muertos y forzó a más de siete millones de texanos a hervir agua antes de beberla.

Le puede interesar: Estados Unidos se prepara para otra gran tormenta de invierno

Millones de personas se quedaron sin calefacción y usaron leña, parrillas, generadores de gas y sus propios coches para calentarse. Medios estadounidenses informaron que hay cerca de 40 muertes relacionadas con las tormentas, incluidas personas que murieron intoxicadas con monóxido de carbono por el uso en ambientes cerrados de estufas por combustión. Las lluvias heladas y las nevadas desde Texas hasta la región de Nueva Inglaterra, en el noreste, han forzado a las aerolíneas comerciales a suspender 4.366 vuelos al tiempo que se registraban demoras en otros 2.200.

“Estuve sin luz desde el domingo, y sin agua desde el lunes. Alcancé a guardar agua pero ya en este momento no tengo, y es muy dificíl. Debo recoger nieve y esperar a que se derrita para poder utilizar el baño. Ahorita es complicado pero sé que el tema lo pueden solucionar pronto”, dijo Augusto Longas, colombiano en Dallas, Texas, a El Espectador. “En cuanto a la comida, estoy bien por la semana. Pero aquí la gente es muy inconsciente y arrasaron con todos los supermercados, no hay casi nada. Sé que algunos están comprando grandes cantidades para compartir, pero hay muchos otros que seguramente en dos semanas estarán botando todo lo que compraron”, agregó.

Le puede interesar: Madrid colapsa por gran nevada de más de 24 horas

Habrá nieve y hielo desde las planicies del sur hasta el medio Atlántico y el noreste, alertó el jueves el servicio nacional meteorológico (NWS). Greg Abbott, el gobernador de Texas, dijo que 1,6 millones de hogares recuperaron la luz el miércoles. Pero casi un millón de personas seguían sin electricidad este jueves en todo el país, especialmente en Texas, Misisipi, Luisiana, Oregon y Kentucky, según el sitio PowerOutage.us.

“El frío llegó a tal punto que la gente dejaba las carnes en el carro y seguían congeladas. Y aunque hay casas que cuentan con una planta de energía, o un sistema con luz solar, hay muchos que no tienen luz y calefacción. Conozco a varios amigos que les ha tocado duro y tuvieron que buscar refugios en Dallas, pero la mayoría están completamente llenos”, explicó Longas.

David Hernández, de 38 años, pasó la noche en una iglesia de Houston con otras personas que se refugiaron allí del frío. “Mi automóvil quedó enterrado e intenté dormir en él pero hacía demasiado frío”, dijo. “Los líquidos en el coche se estaban congelando, era como dormir en una hielera. Tuve que venir aquí. No tenía otra opción”. Las autoridades del estado abrieron unos 300 “centros de calentamiento”.

Le puede interesar: Así fue que millones quedaron sin electricidad en EE. UU. en plena ola de frío

“Recomiendan que no salgamos de nuestras casas porque es muy peligroso. Puede que tu carro en cualquier momento pierda el control y generar un accidente. El sábado pasado estuve en San Antonio, Texas, y tuve que regresar esa misma noche porque el clima estaba empeorando. En la carretera iba a 10 millas por hora y mi carro se deslizaba”, contó Longas.

Texas, pulmón energético del país, rico en petróleo y gas natural, es el único estado continental de Estados Unidos que tiene una red energética independiente. Pero el frío dejó al descubierto las fallas de la red frente a temperaturas extremas y los efectos del cambio climático. Beto O’Rourke, exprecandidato presidencial de Texas, alertó que éste puede tornarse “un estado fallido”.

“Texas no estaba preparado para este clima. Ni las tuberías, ni el sistema eléctrico están diseñados para este frío. No hay carros que recojan la nieve o el hielo como en otros estados y que limpian la carretera” dijo Longas. “A nosotros nos dijeron anoche que hay una parte del edificio que tiene luz y hay otra que no, y puede que en unas horas se vaya del todo. Respecto al agua, nos dijeron que podía regresar hasta el lunes”, agregó.

La situación en el resto del país

En Nueva York, donde caen grandes copos desde la mañana, se espera una nevada de hasta 13 cm para la noche de jueves, con unos 8 cm más en la madrugada del viernes, según el NWS. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que el mal tiempo en gran parte del país ha retrasado la llegada de dosis de la vacuna contra el COVID-19 e impidió hacer unas 30.000 citas para vacunarse. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció también el cierre de varios sitios de vacunación.

Varias pulgadas de nieve son esperadas en el área metropolitana de Washington DC, y autoridades de Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur alertaron sobre apagones en los días venideros. “Se espera granizo y lluvia gélida esta tarde. ¡Manténganse alejados de la ruta!”, tuiteó el gobernador de Maryland, Larry Hogan. Aunque las ráfagas del Ártico comienzan a alejarse de Texas y del sur, el NWS alertó que el frío continuará.

Le puede interesar: La poderosa tormenta de nieve que azotó a Nueva York

El frío no ha perdonado a los animales. Una docena de monos, incluido una chimpancé de 58 años, murieron debido al frío en el santuario Primarily Primates, cerca de San Antonio, informó la organización, sin electricidad desde el lunes. Tres cuartas partes de Estados Unidos continental -excluyendo Alaska- estaban cubiertas de nieve en la madrugada del miércoles, según el NWS. Un récord desde 2003, cuando empezó a tomarse esta medición