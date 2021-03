En los primeros tres meses de 2021 se han registrado por lo menos seis tiroteos masivos con cuatro o más muertos, por lo que la seguridad ha vuelto a estar en la conversación nacional.

Poco a poco van saliendo más detalles sobre el tiroteo del lunes en Boulder, Colorado. Esto es lo que sabemos hasta el momento.

¿Dónde y cuándo fue el tiroteo?

En King Soopers, un supermercado en Boulder, Colorado, el cual permanecerá cerrado hasta que la policía realice una investigación completa. Según el Sindicato Internacional de Trabajadores Comerciales y de la Alimentación, varios empleados del negocio ayudaron a los clientes a escapar por una salida trasera.

Las autoridades alertaron a la comunidad del tiroteo por primera vez a las 2:49 p. m. (3:49 hora de Colombia). Hubo varias rondas de disparos al menos hasta las 3:21 p. m. (hora local).

El tiroteo ocurrió a unos 3 kilómetros del campus de la Universidad de Colorado, donde se jugó un partido del torneo de baloncesto de la NCAA pocos minutos después del crimen. El episodio afectó visiblemente al entrenador del equipo local, Tad Boyle.

Colorado ha sido escenario de algunos de los tiroteos masivos que más han impactado a Estados Unidos en la historia moderna. En 2012, un hombre irrumpió en un cine de Aurora en Denver, la capital del estado, durante una proyección a medianoche y disparó contra los espectadores de la película Batman, el caballero de la noche asciende. Mientras que en 1999, un par de estudiantes de la escuela Columbine High School asesinó a 12 de sus compañeros de clase y a uno de sus profesores antes de quitarse la vida.

¿Cuántas víctimas hubo?

Hasta ahora se han registrado 10 víctimas mortales, incluido Eric Talley, un oficial de policía de 51 años que fue uno de los primeros en responder a la escena. El resto de nombres no fue publicado, pues las autoridades dijeron que primero debían notificar a las familias.

“Era un oficial sobresaliente del Departamento de Policía de Boulder. Su vida fue demasiado corta”, lamentó Michael Dougherty, fiscal de distrito del condado de Boulder.

Según el padre de Talley, el oficial de policía estaba buscando un trabajo menos peligroso para no exponerse y cuidar de sus siete hijos.

¿Quién fue el responsable?

La policía arrestó a un hombre que permanece en custodia y cuya identidad no se ha revelado. Se cree que actuó en solitario y no se ofrecieron motivos posibles para que cometiera este crimen. Fue trasladado al hospital tras resultar herido, aunque no se especificó cómo. Según CNN, el arma utilizada fue un rifle de asalto tipo AR-15.

¿Cuáles han sido las reacciones?

En los primeros tres meses de 2021 se han registrado por lo menos seis tiroteos masivos con cuatro o más muertos, por lo que la seguridad ha vuelto a estar en la conversación nacional. La semana pasada, nada más, se registró un tiroteo en el área de Atlanta contra mujeres asiático-americanas, un crimen que tuvo tintes tanto racistas como misóginos. Estos ataques han tenido en común que han sido llevados a cabo en lugares de negocios a manos de un solo asaltante armado.

Sin embargo, pese a los llamados a mayor control de las armas en el país, la Asociación Nacional del Rifle y los defensores de las armas aliados con los republicados han apuntado tras el tiroteo en Colorado que las armas siguen siendo necesarias para la seguridad de “un estado libre” y que no se debe permitir violar “el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

