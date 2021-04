Brandon Scott Hole es el sospechoso del tiroteo en Indianápolis del jueves. La policía le había quitado una escopeta en 2020 por amenazas de suicidio, pero se la devolvió poco después.

Las autoridades de Indianápolis han identificado al sospechoso del tiroteo en las instalaciones en el centro de FedEx como Brandon Scott Hole, un hombre de 19 años que había trabajado en la compañía de logística hasta 2020. La información fue compartida por dos funcionarios a la agencia Associated Press este viernes.

En abril del año pasado, la policía de Indianápolis le confiscó un escopeta a Hole tras recibir una alerta de su madre por amenazas de suicidio y control de salud mental en su domicilio, y luego lo puso en detención temporal.

Según el FBI, no se pudo identificar a Hole con ninguna ideología de extremismo violento tras la evaluación de su domicilio tras la visita realizada en 2020, y la escopeta fue devuelta al sospechoso.

El jueves en la noche, sobre las 11:00 P. M., Hole se suicidó luego de matar a ocho personas y herir a varias más en su antiguo lugar de trabajo. Cuando la policía llegó al lugar para atender la emergencia, el tiroteo ya no estaba activo y Hole estaba muerto.

Los investigadores creen que Hole disparó al azar en el estacionamiento antes de entrar al edificio de FedEx. En total, cuatro personas recibieron disparos al exterior de las instalaciones y otras cuatro dentro de estas. Una persona fue reportada con una lesión no especificada y fue trasladada al hospital de inmediato.

Randal Taylor, jefe del Departamento de Policía de Indianápolis, comentó que un número importante de empleados de FedEx en Indianápolis eran miembros de la comunidad sij, o sijes- Esta es la quinta religión más popular en el mundo y creen en la libertad religiosa, el servicio comunitario y la inclusión. La comunidad sij en Indianápolis comunicó que varios sijes estaban entre los muertos, y solicitó que se investigue a fondo si existe la posibilidad de que este haya sido un motivante para el tiroteo.

Angustia total

Para los familiares de las víctimas, la noticia del tiroteo en el FedEx estuvo acompañada de una jornada de tortuosa angustia. Como a la mayoría de los empleados no se les permite portar teléfonos dentro de las instalaciones, los familiares de estos tuvieron dificultades para comunicarse con ellos tras conocerse la noticia del tiroteo.

“Cuando ves notificaciones en tu teléfono, pero no recibes un mensaje de texto de tu hijo y no recibes información y aún no sabes dónde están, ¿qué se supone que debes hacer?”, le dijo Mindy Carson, familiar de una de las empleadas del FedEx, a la ABC.

La hija de Carson, Jessica, habló con ella después de lo sucedido para reportarse a salvo. La compañía justifica la decisión de retener los celulares para “respaldar los protocolos de seguridad y minimizar las distracciones potenciales”.

