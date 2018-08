Tiroteo en Manchester durante carnaval del caribe

El hecho ocurrió, según informes de la Policía de la localidad, sobre las 2:30 de la mañana de este lunes, cuando se empezaron a recibir una serie de llamadas alertando sobre los disparos durante una celebración del Carnaval del Caribe en Claremont Road.

Las fuerzas de seguridad han informado en un comunicado que continúan con la investigación para “establecer con exactitud dónde ocurrió el incidente y quién es el responsable de este peligroso ataque”.

El acto está siendo investigado como intento de asesinato por parte de las autoridades policiales.

Several people have been injured after shots were fired in #MossSide earlier this morning. Extra officers will continue to patrol the area over the coming days. https://t.co/qzIQJzfKeX pic.twitter.com/I4CevWIlOo