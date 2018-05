Tiroteo en Indiana, Estados Unidos, deja por lo menos dos heridos

En horas de la mañana en la Escuela Secundaria Noblesville, en Indiana, Estados Unidos, las autoridades registraron sonidos de disparos. Un portavoz de la Oficina del Sheriff de Hamilton afirmó que las personas heridas han sido trasladadas a hospitales cercanos, pero no dio más detalles sobre la situación. Los estudiantes fueron desalojados de la zona.

Jackie Chatterton, del distrito escolar, informó que había una persona herida, sin embargo, la cifra aumentó a dos en el último reporte. Las autoridades oficiales esperan realizar un comunicado cuando se tenga más información puntual sobre los hechos. El ataque se registra una semana después del tiroteo en une escuela de Santa Fe, Texas en donde murieron ocho estudiantes y dos profesores.

"Las familias han sido notificadas. El sospechoso está en custodia", dijo el portavoz policial John Perrine, en Twitter.

There are two victims en route to Methodist from the Noblesville West Middle School Active Shooter



Those families have been notified



Suspect in custody



All students are being taken to the Noblesville High School, parents are asked to pick up there#NoblesvilleWest