Una mujer y un hombre murieron en un tiroteo en Rochester, Nueva York, el sábado en la madrugada. Las autoridades no han capturado a ningún sospechoso.

Un tiroteo en Rochester, Nueva York, dejó dos muertos y 16 heridos el sábado en la madrugada. El ataque se produjo mientras las víctimas estaban reunidas en una fiesta clandestina.

“Esta es otra tragedia. Las personas están teniendo estas fiestas en casas ilegales y no autorizadas en estas propiedades. Estas no son seguras debido al brote de COVID-19 y, además, cuando agregas alcohol y violencia se convierte en una receta para el desastre”, dijo el jefe de policía Mark Simmons, quien añadió que no ha sido detenido ningún sospechoso del tiroteo. Tampoco se conocen las motivaciones del perpetrador o si este estuvo acompañado de alguien más en el ataque.

El aumento de tiroteos y homicidios, como el que sucedió esta madrugada, preocupa a las autoridades. En 2020, los ataques con armas de fuego se han disparado y la Policía y los gobiernos locales han señalado al brote de coronavirus como un factor que ha contribuido a este incremento.

Según el Gun Violence Archive, hasta este viernes se han producido 454 tiroteos masivos en Estados Unidos, 455 agregando el de esta madrugada. La ciudad de Nueva York se presenta un foco de violencia más alarmante que el de resto de las ciudades principales del país: 242 ataques con armas tan solo en agosto. Estos son más del doble de los registrados en el mismo periodo de 2019. En total, la ‘Gran Manzana’ ya superó los 1.000 tiroteos antes de finalizar el verano.

El presidente Donald Trump ha aprovechado este preocupante incremento de la violencia como una carta política para desviar la atención sobre la crisis sanitaria que vive el país para concentrarse en el aumento del crimen. El mandatario ha culpado a los dirigentes demócratas de sumir al país en el caos.

El ataque también se produce en medio de fuertes tensiones entre la comunidad de Rochester y el Departamento de Policía de Nueva York. A principios de septiembre, un video en el que se ve un episodio de brutalidad policial contra el afroamericano Daniel Prude desató nuevas protestas del movimiento Black Lives Matter y una ola de renuncias en la Policía por mantener oculta la información del video por varios meses.

“Les ruego a todos que mantengan la calma y actúen con gran moderación mientras el Departamento de Policía de Rochester investiga lo que sucedió aquí y busca a los responsables. Tan pronto como se disponga de información adicional, el departamento de policía proporcionará actualizaciones sobre este asunto. Por favor, mantenga nuestra ciudad en sus continuas oraciones”, señaló la alcaldesa Lovely Warren.

