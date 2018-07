Tiroteo en Toronto deja múltiples víctimas

Dos personas murieron y doce más resultaron heridas en el barrio griego de Toronto el domingo por la noche en un tiroteo en el que el atacante murió, presuntamente, durante un intercambio de disparos con la policía.

"El 22 de julio de 2018, un hombre que caminaba solo por la Avenida Danforth efectuó varios disparos a grupos de gente. Varias personas fueron alcanzadas. Dos civiles fueron heridos fatalmente", informó la Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario.

El atacante, que la policía aún no ha identificado, fue hallado muerto en un callejón cercano tras un intercambio de disparos con la policía. Sin embargo, no quiso precisar si fue abatido o se suicidó. También subrayó que aún era muy pronto para conocer los motivos del ataque.

Los vecinos del barrio contaron que escucharon una serie de disparos seguidos de gritos de personas que salían corriendo. "Hubo muchos disparos, luego una pausa, luego más tiros y de nuevo una pausa. Debe haber habido unos 20 o 30 disparos y nos echamos a correr", declaró un testigo, John Tulloch, citado por el diario Globe and Mail.

Un testigo de los hechos, Andreas Mantzios, declaró al Global News que el atacante descargó su arma sobre una joven que huía y luego continuó disparándole mientras su cuerpo estaba en el suelo.

El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, escribió un tuit en solidaridad con las víctimas: "Mi corazón está con las víctimas y los familiares de este horrible acto de violencia armada en Toronto. Gracias a todos los que respondieron con rapidez y ayudaron a todos los afectados".

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected.