Al menos cinco muertos deja tiroteo en oficinas de periódico local en Maryland

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad en un tiroteo registrado hoy en un periódico de Annapolis (Maryland, EE.UU.), informaron las autoridades, que confirmaron que el único sospechoso está detenido.

"Hay cinco muertos y sabemos que hay varias personas gravemente heridas", señalaron las autoridades durante una breve rueda de prensa celebrada a los pocos minutos del suceso.

En esa misma comparecencia ante la prensa, el agente Ryan Frashure, portavoz de la policía del condado de Anne Arundel, donde tuvo lugar el tiroteo, agregó que además de las "varias personas muertas" se habían producido numerosos heridos que habían sido trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Frashure explicó que, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el "sospechoso ya se encuentra bajo custodia" policial a la espera de ser interrogado por las autoridades.

"Sólo hay un sospechoso, es nuestro único sospechoso", aseguró el portavoz. Según el portavoz de la policía del condado de Anne Arundel, se trata de "un hombre adulto blanco" y que portaba un arma de caño largo.

El jefe del Gobierno del condado de Anne Arundel, Steven Schuh, quiso también elogiar a los servicios de emergencias puesto que, según dijo, "si no hubieran llegado tan rápido como lo hicieron esto podía haber sido mucho peor".

Según la cadena FOX, el tiroteo comenzó a las 2 de la tarde, hora local, y causó varias muertes. Un sospechoso ha sido detenido.

Un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, explicó al diario The Baltimore Sun que "varias personas" habían recibido un impacto de bala dentro del edificio. De acuerdo con Davis, el tirador habría entrado por la puerta principal de la oficina "y abrió fuego contra varios empleados".

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad.