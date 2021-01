¿Va a salir Donald Trump del poder esta semana? ¿Va a renunciar? Explicamos esta y otras dudas sobre el proceso de juicio político que iniciaron este lunes los demócratas. Así serían los últimos días del republicano en la Casa Blanca.

Aunque solo faltan unos pocos días para que Donald Trump deje el poder, los hechos del miércoles pasado en el Capitolio, cuando miles de fanáticos del mandatario se tomaron el edificio dejando cinco muertos decenas de heridos y centenares de detenidos, el Partido Demócrata está decidido a sacar a Trump del poder.

Por eso este lunes dieron el primer paso para hacerlo. El plan demócrata es iniciar un proceso de juicio político contra Trump, algo sin precedentes en la historia del país. Los demócratas ya habían sometido al mandatario a un impeachment, pero no lograron los votos para concluir el proceso.

El mandatario republicano fue acusado por los demócratas en diciembre de 2019 por presionar al presidente ucraniano para que investigara por presunta corrupción a Biden, quien entonces aparecía como su principal rival político. Trump fue finalmente absuelto por el Senado de mayoría republicana.

Desde el jueves pasado, los demócratas están presionando para precipitar lo antes posible la salida de Trump, a quien consideran “desequilibrado” y una “amenaza inminente” para la democracia estadounidense. Pero aún encuentran obstáculos en el bando republicano.

Primero, los demócratas presentaron una resolución en la Cámara Baja que pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª Enmienda de la Constitución, que permite destituir a un presidente si la mayoría del gabinete lo considera no apto para el cargo.

Pero el congresista republicano Alex Mooney se opuso a aprobar la resolución por “consentimiento unánime”, por lo que se someterá a votación el martes.

“Los republicanos de la Cámara (de Representantes) rechazaron esta legislación para proteger a Estados Unidos, permitiendo que continúen los trastornados, perturbados e inestables actos de sedición del presidente”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes y líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi.

“Su complicidad pone en peligro a Estados Unidos, erosiona nuestra democracia y debe terminar”, añadió en un comunicado.

Opción B

Ante este bloqueo, los demócratas presentaron el artículo de acusación contra Trump por “incitación a la insurrección” en el asalto al Capitolio. Con este artículo se activa el juicio político contra Trump.

Se espera que esta iniciativa sea apoyada por un gran número de demócratas en la Cámara baja, abriendo oficialmente el segundo “impeachment” de Trump. La votación tendrá lugar el próximo miércoles.

Las reglas del Senado suponen que la Cámara Alta probablemente no podría iniciar un nuevo juicio político antes del 19 de enero.

Y aunque dos senadores republicanos, Pat Toomey y Lisa Murkowski, ya instaron a Trump a renunciar de inmediato, es poco probable que los demócratas obtengan la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a Trump en el Senado de 100 miembros y destituirlo de su cargo.

Pero los demócratas, que después del 20 de enero pasarán a tener mayoría también en el Senado, podrían buscar la condena de Trump incluso después de que deje la Casa Blanca, para evitar que pueda volver a postularse para un cargo federal.

Esperar cien días

No obstante, varios pesos pesados demócratas en la Cámara han planteado este domingo la posibilidad de presentar los cargos contra Trump, pero no enviarlos al Senado hasta que hayan pasado los primeros 100 días de la llegada de Biden a la Casa Blanca para no condicionar el inicio de su mandato.

El representante demócrata James Clyburn apuntó en CNN que la Cámara podría votar los cargos del juicio político “esta semana”, pero se daría a Biden “los 100 días que necesita para poner en marcha su agenda, y puede que enviemos los artículos en algún momento después de ello”.

Silencio de Trump

Mientras tanto, continúa el silencio de Trump, cuyas cuentas en Twitter y Facebook fueron suspendidas este viernes por “riesgo de incitar a la violencia”.

Dos días después de suspender temporalmente la cuenta de Trump, la red social le privó el viernes definitivamente de esa herramienta, con la que el presidente saliente ha emitido más de 55.000 mensajes durante más de once años y que contaba con 89 millones de seguidores.

Los medios estadounidenses han informado que su primer acto público tendrá lugar el martes cuando el todavía presidente se desplace a Texas para visitar las labores de construcción del muro fronterizo con México, el símbolo de su mano duro en materia de control migratorio.