Tres ciudades en menos de 10 horas, así será el tercer día del papa Francisco en Irak

El papa Francisco viajará a Erbil, la capital del Kurdistán, donde celebrará el acto más multitudinario con una misa para 10.000 fieles. Le contamos los detalles de su tercer día en Irak.

El papa Francisco visitará tres ciudades en menos de 10 horas en su tercer día en Irak. Viajará a la destruida Mosul, en la que el Estado Islámico proclamó su “califato” en 2014; además de Qaraqosh, la mayor ciudad cristiana de Irak, y Erbil, la capital del Kurdistán y donde celebrará el acto más multitudinario con una misa para 10.000 fieles. Aquí los detalles de su jornada.

Le puede interesar: El primer mensaje del papa Francisco en Irak: “No más violencia”

- Viaje a Erbil: Las autoridades de la región autónoma del Kurdistán iraquí, y el presidente de la región autónoma, le darán la bienvenida al papa Francisco a las 8:20 a.m. en el aeropuerto de la ciudad. Se reunirá con Nechirvan Barzani y Masrour Barzani, respectivamente presidente y primer ministro de la región autónoma, antes de partir en helicóptero hacia Mosul a las 9:00 a.m. Esta zona fue escenario de ataques con cohetes en los últimos días.

- Mosul: A Mosul llegará a las 9:35. Una ciudad que fue religiosamente diversa pero ha sido el blanco de varios ataques por parte del Estado Islámico. Francisco pronunciará una oración por las víctimas en la plaza Hosh al-Bieaa.

- Qaraqosh: El papa viajará a una de las ciudades más cristianas de Irak, cuya comunidad se ha visto afectada por la violencia. Visitará a los fieles en la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

- Regreso a Erbil: Francisco regresará a Erbil donde celebrará una misa al aire libre en el estadio de fútbol Franso Hariri a las 4 p.m.. El papa regresará a Roma el lunes en la mañana después de una breve ceremonia de despedida a las 9:40 a.m.

Le puede interesar: En fotos: papa Francisco celebra su primera misa pública en Irak

La jornada de hoy

El Papa Francisco viajó a Najaf para reunirse con el gran ayatolá Ali al-Sistani, un líder influyente de los musulmanes chiítas en Irak. Este gran acontecimiento interreligioso viene a confirmar el aura del dignatario chiita quien, desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, convenció a millones de iraquíes para que salieran a las calles, a las urnas e incluso al combate.

La oficina de Al Sistani explicó que abordaron los grandes “desafíos que enfrenta la humanidad” y que el ayatolá habló de “las injusticias y opresión, la persecución religiosa e intelectual (...) el bloqueo económico y los desplazados de muchos pueblos de la región, entre ellos el pueblo palestino”. El papa encontró un aliado en la defensa de los cristianos, diezmados en los últimos años y de los que sólo han quedado cerca de 300.000, pues el ayatolá expresó “su interés en que los cristianos vivan como los iraquíes, en paz y seguridad y con todos sus derechos”.

Le puede interesar: El Irak que recibe al Papa Francisco

Tras este encuentro, el papa viajó a la llanura de Ur en el sur de Irak, y que la Biblia registra como el lugar de nacimiento de Abraham. Allí dio un discurso en una reunión interreligiosa debido a la importancia de Abraham para las tres principales religiones monoteístas. El papa Francisco abogó porque “en todas partes se respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa”, durante una oración.

Antes de finalizar el día, el papa regresó a Bagdad para brindar una misa en la Catedral Católica Caldea de San José. La catedral, llamada Mar Yousef, fue construida en la década de 1950. A la ceremonia en esta iglesia en el centro de Bagdad asistió por sorpresa el presidente iraquí, el kurdo Barham Salih, de religión musulmana, con quien Francisco se entrevistó a su llegada al país árabe.

Le puede interesar: El papa Francisco y su arriesgado viaje a Irak

El papa quiso usar el rito caldeo para rendir homenaje a las iglesias cristianas orientales, que enriquecen las liturgias. El papa habló en italiano y los fieles contestaron en árabe. En su homilía, basada en la lectura de las Bienaventuranzas, el papa preguntó: “¿Cómo es posible? Bienaventurados, para el mundo, son los ricos, los poderosos, los famosos”. Pero para Dios, “no es más grande el que tiene más, sino el que no es pobre de espíritu; no el que domina a los demás, sino el que es manso con todos; no el que es aclamado por las multitudes, sino el que es misericordioso con su hermano”.