El consejero de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Robert O'Brien; el encargado de para asuntos latinoamericanos, Mauricio Claver-Carone y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estarán en el país para hablar de Venezuela, narcotráfico y economía, entre otros temas.

La visita de la misión de alto nivel de Donald Trump a Colombia, que comienza este lunes, llama la atención por varias razones. Tras pasar por Panamá, Robert O’Brien, consejero de Seguridad Nacional; Mauricio Claver-Carone, asesor para asuntos latinoamericanos y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, llegan al país, de acuerdo con el Departamento de Estado, con el tema económico y sanitario como prioridad.

“La prioridad en este viaje en particular va a ser en temas económicos y en el plano económico”, sentenció Claver-Carone. Sin embargo, los escenarios en Estados Unidos y en la región hacen que esta no sea una visita más.

El presidente Donald Trump sigue en caída libre en las encuestas a pocos meses de las elecciones y la preocupación en sus filas comienza a crecer. Este lunes comienza la Convención Demócrata y, aunque será virtual, por unos días la atención mediática estará sobre Joe Biden y su fórmula vicepresidencial, Kamala Harris.

Una jugada electoral

Trump necesita mover sus bases políticas y sobretodo convencer a un sector que comienza a serle esquivo por su gestión de la pandemia. Justamente en Florida, uno de los estados más castigados por la pandemia de COVID-19, está en peligro. Las elecciones en el "estado del Sol", donde es imposible predecir hacia qué lado oscilará la balanza, suelen decidirse por márgenes mínimos que mantienen a la nación en vilo.

Por eso, cada voto cuenta y las deserciones, aunque sean pocas, pueden ser muy relevantes para Trump. Nadie olvida que, en el año 2000, una diferencia de 537 votos envió a George W. Bush a la Casa Blanca en su batalla contra el demócrata Al Gore.

Cada vez más jubilados de Florida que votaron por Trump están considerando abandonarlo esta vez en las urnas. Las encuestas muestran una leve ventaja de Biden sobre Trump entre su fuerte que son los jubilados, aunque no demasiado significativa: tres puntos porcentuales, según un sondeo de Quinnipiac del 23 de julio.

"Hay humo que sugiere que algunas personas podrían recurrir a Biden. Particularmente en torno a su manejo del covid-19", comenta Michael Binder, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Norte de Florida.

Es un problema serio para Trump, porque este es el grupo demográfico que le dio la victoria en 2016 en Florida. Entonces, 57% de las personas de más de 65 años votó por él. El otro problema del presidente es que ellos, sus seguidores más fieles en Florida, son precisamente los más afectados por el coronavirus.

El 20,5% de los 21 millones de floridanos tienen más de 65 años: es históricamente el estado con la mayor proporción de ancianos del país. Y el virus ha matado aquí a más a casi 9.000 personas. El 83% de ellas mayores de 65 años, según el Departamento de Salud.

Randy Pestana, experto en política electoral de la Universidad Internacional de Florida (FIU), cree que el cambio de timón hacia Biden "es una tendencia" y que la pandemia es definitivamente un factor. Por eso la Administración Trump recurre a otros temas que históricamente han movilizado el voto: sanciones a Cuba (la semana pasada suspendió todos los vuelos comerciales) y la siempre taquillera, situación en Venezuela.

Venezuela y el narcotráfico

Este lunes, mientras Trump comienza una gira por varios estados claves en las elecciones del próximo 3 de noviembre, para denunciar los “fracasos” de Joe Biden, mientras este grupo de alto nivel llega a Colombia para hablar de Venezuela, aunque n o sea el tema oficial en la agenda.

Claver-Carone, uno de los que ha apuntalado la gestión de Washington contra Nicolás Maduro, dijo que Venezuela siempre será un tema de preocupación para Estados Unidos. De hecho, O'Brien discutirá la preocupación de Estados Unidos sobre el creciente "flujo" de avionetas con drogas procedentes de Venezuela hacia Centroamérica, informó Carone.

"Buscaremos implementar aún más la cooperación para poder terminar con estos carteles, incluyendo el Cártel de los Soles", dijo en una teleconferencia.

Estados Unidos inculpó a fines de marzo al mandatario venezolano Nicolás Maduro de "narcoterrorismo" por su presunto liderazgo del Cártel de los Soles, y ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto. Maduro negó esas acusaciones.

Claver-Carone dijo que las operaciones con drogas provenientes de Venezuela, interceptadas en México, Honduras y Guatemala, están respaldadas por miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), personas "albergadas" por Venezuela y también "encausadas" por la justicia estadounidense y con ofertas de recompensas.

"Venezuela es un narcoestado", afirmó Claver-Carone, y destacó el "gran éxito" de una operación antidrogas en el Caribe lanzada por Estados Unidos el 1 de abril, que según dijo lleva incautadas 163 toneladas de cocaína y marihuana por un valor de mercado de casi 4.000 millones de dólares "Esto ha sido un ejemplo de lo que podemos hacer en temas de seguridad", dijo.

Economía y BID

Claver-Carone, actual candidato de Washington para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y quien enfrenta una gran oposición de países como Argentina y México, que presionan por posponer la elección del director del mayor banco regional del mundo, llega a Colombia con anuncios económicos, cuando la economía de América Latina está muy golpeada por el virus.

En conferencia de prensa, Claver-Carone dijo que durante la gira habrá “anuncios importantes” en términos económicos y financieros, así como de cooperación en salud para responder a la pandemia de COVID-19.

Estados Unidos se prepara para lanzar el programa "Regreso a las Américas", que propone crear los incentivos para retornar a Estados Unidos y a los países vecinos las empresas norteamericanas establecidas en Asia, que con la pandemia "se han dado cuenta de que estar tan lejos ha sido un costo", explicó Claver-Carone.

Existe "una gran voluntad, no solamente política sino también corporativa en la empresas norteamericanas, para relocalizarse en las Américas, y tenemos que aprovechar esa oportunidad", enfatizó.

"Colombia es uno de los países que más interés ha mostrado en nuestra nueva iniciativa", dijo. El país ya anunció su apoyo a Claver-Carone para dirigir el BID, organismo que siempre ha estado bajo la presidencia de un latinoamericano, algo que muchos analistas y gobiernos piden mantener.

Antes de partir hacia Panamá y Colombia, Claver-Carone, criticó el obstruccionismo de la propuesta liderada por Argentina de aplazar la votación, defendió su propuesta de un único mandato para regenerar el banco, y rechazó las críticas de que la suya es una candidatura "imperialista" por romper con la tradición de un latinoamericano al frente de la institución.

“Nos sentimos muy confiados. Ya tenemos el apoyo de la gran mayoría. Buscamos la cohesión. Cuando se habla de divisiones, básicamente la están buscando países que quieren subvertir, ver cómo paralizan la votación. Paralizar la votación es una cosa, postergar la votación es algo que debería llevar a cabo una mayoría. No confundamos una táctica obstruccionista para subvertir una votación, lo otro sería una propuesta de postergación seria y responsable que requeriría la mayoría de los miembros”, le dijo a EFE en entrevista el sábado.

Uribe, un “héroe”: EE. UU.

Claver-Carone llega al país tras las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien pidió el viernes la libertad para el expresidente colombiano Álvaro Uribe, en detención preventiva desde la semana pasada, y a quien describió como un "héroe".

"Respetamos las instituciones y la independencia de Colombia. Pero en tanto el expresidente Álvaro Uribe está bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este Héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre", dijo.

Pence se pronunció en Twitter tras una llamada telefónica con el actual mandatario de Colombia, Iván Duque, quien llegó al poder en 2018 impulsado por Uribe.

"Hablé hoy con nuestro Gran Aliado, el presidente Iván Duque de Colombia. El presidente Donald Trump y yo estamos agradecidos por nuestra asociación para la libertad en este hemisferio y nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de drogas", dijo.

En declaraciones a la prensa, Mauricio Claver-Carone, desestimó la posibilidad de una eventual desestabilización interna en Colombia debido a la detención de Uribe, uno de los políticos más influyentes del país en las últimas décadas.

"No nos preocupa en particular", dijo consultado sobre el tema. "El sistema de justicia en Colombia está llevando a cabo su proceso. Como todos, queremos que ese proceso sea transparente y, como le pediríamos a cualquier país del mundo, que no se politice", agregó.

El expresidente estadounidense George W. Bush otorgó el 13 de enero de 2009 a Uribe la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima concesión civil del país. “Felicitaciones, mi amigo”, dijo entonces Bush, al destacar el liderazgo de Uribe y su lucha contra la “violencia terrorista”.