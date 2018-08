Trump acusa a Google de manipular su imagen con las noticias que muestra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que los resultados de de Google están "manipulados" porque las búsquedas de "Noticias de Trump" ofrecen siempre historias negativas sobre él, y se cuestionó si esto era ilegal.

El presidente ha atacado a los gigantes de las redes sociales estadounidenses en los últimos días por, presuntamente, censurar voces conservadoras, una acusación infundada pero ampliamente admitida por sus seguidores.

(Ver más: La dura discusión en redes entre Trump y el director del New York Times)

"Los resultados de búsqueda de Google de 'Noticias de Trump' muestran solo la visualización/noticia de medios de noticias falsas", escribió el presidente en Twitter el martes.

"En otras palabras, lo han MANIPULADO, para mí y otros, por lo que casi todas las historias y noticias son MALAS. La fraudulenta CNN es prominente. A los medios republicanos/conservadores y justos los dejan fuera. ¿Ilegal?".

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...