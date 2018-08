Trump afirma que el dinero para pagar por el silencio de dos mujeres era suyo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy, en declaraciones a la cadena de televisión Fox, en que el dinero aportado para silenciar a dos mujeres por sus supuestas relaciones con él procedía de su fortuna y no de su campaña electoral.

"No venían de la campaña. Procedían de mí", dijo Trump en una entrevista con esa cadena conservadora que se emitirá mañana íntegramente, y de la que hoy se han conocido extractos.

"De hecho, lo primero que pregunté fue si procedían de la campaña. Eso podría haber sido un poco turbio", agregó.

