Trump ataca a CNN tras un error informativo

En una serie de mensajes por Twitter, su red social preferida, Trump se refirió a "CNN 'Fake News' (noticias falsas) que ayer cometió un error pérfido e intencional".

"Fueron atrapados in fraganti, al igual que el ya muy aislado Brian Ross, de ABC News", agregó, aludiendo a un periodista que fue suspendido por haber dado una información errónea.

Fake News CNN made a vicious and purposeful mistake yesterday. They were caught red handed, just like lonely Brian Ross at ABC News (who should be immediately fired for his “mistake”). Watch to see if @CNN fires those responsible, or was it just gross incompetence?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de diciembre de 2017