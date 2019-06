Trump ataca a CNN y pide boicotear a sus propietarios

El presidente Donald Trump criticó una vez más este lunes la cobertura noticiosa de CNN poco antes de comenzar su visita a Reino Unido. El mandatario sugirió a los estadounidenses boicotear AT&T, propietaria de la cadena de cable, para forzar 2grandes cambios”.

"Creo que, si la gente deja de usar o de suscribirse a @ATT, ellos se verían forzados a hacer grandes cambios en @CNN, que de igual forma está muriendo en cuanto a sus índices de audiencia", escribió en un tuit.

I believe that if people stoped using or subscribing to @ATT, they would be forced to make big changes at @CNN, which is dying in the ratings anyway. It is so unfair with such bad, Fake News! Why wouldn’t they act. When the World watches @CNN, it gets a false picture of USA. Sad!