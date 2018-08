Trump califica de "chiflada" a exasesora que grabó en secreto la Casa Blanca

Agencias Efe y Afp

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó hoy de "chiflada" a la que fuera su principal asesora afroamericana, Omarosa Manigault Newman, después de que esta reveló que había grabado en secreto varias conversaciones en la Casa Blanca.

"La Chiflada Omarosa, que fue despedida en tres ocasiones en The Apprentice, fue ahora despedida por última vez. Nunca tuvo éxito, nunca lo tendrá. Me pidió trabajo, con lágrimas en los ojos. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Era despiadada, pero no inteligente", dijo Trump en Twitter sobre su exasesora, en alusión al programa televisivo en el que coincidieron.

El mandatario agregó que "raramente la veía" pero que "escuchaba historias realmente malas" de ella.

"Era desagradable con la gente y constantemente faltaba a sus reuniones y trabajo. Cuando (el jefe de gabinete de la Casa Blanca) el general John Kelly entró a trabajar me dijo que era una perdedora y no presentaba más que problemas", afirmó Trump.

Las palabras del presidente se producen después de que el domingo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la divulgación de esas grabaciones como "un flagrante desprecio" a la seguridad nacional.

"Y después de alardear de ello en televisión nacional prueba aún más la falta de carácter e integridad de esta disgustada extrabajadora de la Casa Blanca", aseguró Sanders.

Tras participar en 2004 en el concurso presentado por Trump "The Apprentice", de la cadena NBC, Manigault Newman se convirtió en una de las personas de confianza del multimillonario, quien no dudó en ficharla para su equipo cuando asumió la Presidencia del país, en enero del año pasado.

Manigault Newman ostentó el cargo de directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca hasta que el pasado diciembre presentó su dimisión por razones que nunca fueron aclaradas.

La exasesora publicará esta semana su libro "Unhingued" ("Desquiciado"), en el que narra su periodo dentro de la Administración de EE. UU.

"¿Omarosa, que está pasando?"

Omarosa, quien anunció a mediados de diciembre que a partir del 20 de enero dejaba su cargo al frente de la Oficina de relaciones públicas de la Casa Blanca, difundió este lunes una grabación supuestamente de 2017 en la que un sorprendido Trump lamenta que su otrora protegida deje de trabajar en su entorno.

La conversación sugiere que Trump sabe poco de lo que pasa a su alrededor, o que está dispuesto a mentir para evitar una pelea.

"¿Omarosa? ¿Omarosa que está pasando? ¿Acabo de ver en las noticias que estás pensando en irte? ¿Qué pasó?", dice Trump aparentemente sin saber que la mujer ya había sido despedida.

"Nadie me lo dijo", se escucha decir al presidente. "Sabes que ellos dirigen una gran operación, pero yo no lo sabía". El mandatario continúa: "No lo sabía. ¡Maldición! No me gusta que te vayas".

El domingo, Omarosa hizo pública una conversación que tuvo con el general Kelly, aparentemente grabada en la sala de crisis de la Casa Blanca (o "Sala de situación"), donde los dispositivos electrónicos están prohibidos.

"Perdedora" y "maliciosa"

Trump, que el fin de semana tildó de "delincuente" a Omarosa, escribió este lunes tres largos mensajes sobre ella en Twitter, donde volvió a calificarla así y también le dijo "chiflada", "perdedora" y "maliciosa".

"La chiflada Omarosa, que fue despedida tres veces de El Aprendiz, ahora fue despedida por última vez. Nunca lo logró, nunca lo hará. Me suplicó trabajo, con lágrimas en sus ojos, dije Ok. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Era maliciosa, pero no inteligente. Rara vez la veía, pero escuchaba...", tuiteó Trump.

"... cosas realmente malas. Desagradable con las personas y constantemente no cumplía con reuniones ni trabajo. Cuando el general Kelly llegó me dijo que era una perdedora y no traía más que problemas, le dije que tratara de resolverlo, si era posible, porque ella solo decía GRANDES cosas sobre mí, ¡hasta que la despidieron!", añadió.

El propio Trump admitió que su tono hacia Omarosa no condecía con la investidura de un presidente, pero se disculpó señalando que debía hacerlo para contrarrestar la versión equivocada que darían los "medios de noticias falsas".

"Aunque sé que no es 'presidencial' enfrentarme a una delincuente como Omarosa, y aunque preferiría no hacerlo, esta es una forma de comunicación moderna y sé que los Medios de Noticias Falsas trabajarán horas extras para hacer que incluso la chiflada Omarosa parezca lo más verdadera posible. ¡Lo siento!", apuntó.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, desestimó las apreciaciones de Omarosa el viernes, cuando se conocieron fragmentos de su libro.

Trump llegó a la presidencia en enero de 2017 prometiendo contratar "solo a las mejores personas", pero ha debido sortear varias filtraciones y escándalos en la Casa Blanca.