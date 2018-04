Trump culpa a Putin e Irán del ataque químico en Siria

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que habrá un "alto precio a pagar" luego de lo que calificó como un "ataque químico insensato" en Siria, supuestamente con gas tóxico.

"Presidente Putin, Rusia e Irán son responsables por apoyar al Animal Asad. Alto precio a pagar", afirmó Trump en un par de tuits que comienzan con una discusión sobre el ataque en Guta Oriental, donde rescatistas afirman que leales al régimen usaron gas de cloro.

"Muchos muertos, incluidas mujeres y niños, en un insensato ataque químico en Siria. El lugar de la atrocidad está bloqueado y cercado por el ejército sirio, haciéndolo completamente inaccesible al mundo exterior", dijo Trump.

La aviación siria bombardeó la ciudad de Duma, último bastión rebelde en Guta Oriental, cerca de Damasco, donde decenas de civiles murieron las últimas 48 horas.

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) más de 80 civiles murieron desde el viernes por los bombardeos.

"Abrir el área inmediatamente para asistencia médica y verificación", afirma Trump. "Otro desastre humanitario sin ninguna razón. ¡enfermizo!".

En otro tuit posterior, el multimillonario arremetió contra su predecesor, Barack Obama, y aseguró que si él no hubiera "cruzado su prometida línea roja en la arena", el "desastre" sirio hubiera terminado "hace mucho".

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!