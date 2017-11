Trump: Debería haber dejado en prisión a deportistas liberados en China

Trump respondió así al padre del joven LiAngelo Ball, LaVar Ball, quien el pasado viernes restó importancia al papel del mandatario para lograr la liberación de los deportistas.

"Ahora que los tres jugadores de baloncesto están fuera de China y a salvo de años de cárcel, LaVar Ball, el padre de LiAngelo, no acepta lo que hice por su hijo y que el hurto es gran cosa. ¡Debería haberlos dejado en la cárcel!", dijo el presidente en un mensaje divulgado en su cuenta de la red social Twitter.

Now that the three basketball players are out of China and saved from years in jail, LaVar Ball, the father of LiAngelo, is unaccepting of what I did for his son and that shoplifting is no big deal. I should have left them in jail!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de noviembre de 2017