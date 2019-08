Trump dice que quería darse la Medalla de Honor, pero le aconsejaron no hacerlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que les preguntó a sus asesores si podía entregarse a sí mismo la Medalla de Honor, pero estos le contestaron que no era una buena idea. El mandatario se presentó en la Ceremonia de inauguración en la 75° Convención Nacional de Veteranos Americanos (AMVETS) en la Casa Galt, donde agradeció el servicio de los militares a la nación y les aseguró que estaba luchando “valientemente” por ellos. Allí se encontró con el marine Hershel “Woody” Williams, condecorado con la Medalla de Honor por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial, a quien le confesó que quería un reconocimiento como el de él.

“Gracias Woody, te ves bien. La Medalla de Honor. No hay nada como la Medalla de Honor. Quería una, pero me dijeron que no califico, Woody. Entonces les dije, ¿me la puedo dar de todos modos? Y me dijeron: ‘no creo que sea una buena idea’”, dijo el mandatario en tono de broma.

La Medalla de Honor es el premio más alto que puede recibir un miembro de las fuerzas militares y generalmente es otorgada a aquellos que han realizado actos de valor excepcionales. Aunque el presidente asistió a una academia militar en Nueva York cuando era un adolescente, no prestó servicio en las fuerzas armadas del país. Trump recibió varias excusas médicas por problemas óseos durante el transcurso de la Guerra de Vietnam. Sin embargo, el mandatario ha manifestado que habría estado honrado de haber prestado servicio a su nación, pero que está compensando su ausencia de las fuerzas militares reconstruyendo las fuerzas armadas a un nivel “nunca visto”.

Si bien condecorarse con la Medalla de Honor pudo ser un chiste, el presidente ha buscado otras maneras de vanagloriar su figura durante la jornada. Trump aseguró ser “el elegido” para ganar la guerra comercial contra China alegando que este era “su destino”. Poco antes de autoproclamarse como “el elegido”, Trump compartió un tuit en el que se le describía como “el rey de Israel”.

En las últimas horas se ha hecho viral un mensaje de Trump en Twitter en el agradece al comentarista y teórico de extrema derecha Wayne Ally Root, que se dedica a expandir teorías conspiratorias, que le llamara “Rey de Israel”.

“Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world...and the Jewish people in Israel love him....