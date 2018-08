Trump frenó comunicado de la Casa Blanca que elogiaba a John McCain

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la publicación de un comunicado de la Casa Blanca en el que se rendía homenaje al senador fallecido el sábado, John McCain, según informó The Washington Post.

Según el periódico, la Casa Blanca redactó un comunicado en el que loaba la figura de quien fuera prisionero durante la Guerra de Vietnam, destacándolo como "héroe".

El presidente, sin embargo, respondió a sus consejeros que prefería publicar un breve mensaje en Twitter, según The Washington Post, en un gesto que pone de relieve la enemistad que había entre ambos.

"Mis condolencias y mis respetos más sinceros a la familia del senador McCain. Nuestros corazones y nuestras plegarias están con ustedes", escribió Tump poco después del anuncio del fallecimiento de McCain.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

El presidente optó por un mensaje neutro, sin agradecimientos, ni halagos, ni referencia a la trayectoria de esta figura de la política estadounidense.

El mensaje contrasta con los de muchos otros funcionarios estadounidenses de alto rango, que han publicado comunicados de prensa o mensajes en Twitter para rendir homenaje a McCain.

El presidente Mike Pence escribió en Twitter: "Rendimos homenaje a su vida dedicada a esta nación en nuestro ejército y en la vida pública". "Dios bendiga a John McCain", concluyó.

Karen and I send our deepest condolences to Cindy and the entire McCain family on the passing of Senator John McCain. We honor his lifetime of service to this nation in our military and in public life. His family and friends will be in our prayers. God bless John McCain.