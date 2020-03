Trump frente al coronavirus: cierra frontera con Canadá y congela créditos hipotecarios

redacción internacional

El presidente estadounidense Donald Trump comenzó la conferencia de prensa de este miércoles como ha hecho en sus últimas apariciones: llamando al Covid-19 como "el virus chino". Denominación que provocó la ira de China, que le pidió no hacer ese tipo de comentarios. Trump además de afirmar que el virus nació en China y por eso era 2l virus chino" trató de suavizar sus palabras al decir: "China ha pasado un momento muy duro. Han pasado su peor año en 66 años, por lo que tengo entendido".

Después anunció una serie de medidas durante la crisis, una que minimizó hace varios días y que hoy lo tienen en el ojo del huracán, pues los contagios siguen aumentando en el país. Trump invocó la Ley de Producción de Defensa, y que FEMA se activó en el Nivel 1, el nivel más alto, en todo Estados Unidos.

Sobre esta ley, el mandtatario dijo: "Puede hacer muchas cosas buenas si la necesitamos y lo haremos activándola por un tiempo". La Ley de Producción de Defensa de 1950, una ley de la era de la Guerra de Corea, autoriza a un presidente a tomar medidas extraordinarias para obligar a la industria estadounidense a aumentar la producción de equipos y suministros críticos, como ventiladores, respiradores y equipos de protección para los trabajadores de la salud.

Trump dijo que se estaba desarrollando una prueba para el Covid-19, y dijo que los ensayos en humanos habían comenzado. "Estamos haciendo grandes progresos".

Mientras tanto las autoridades informaban que dos barcos de hospitales militares, el USNS Comfort y el USNS Mercy, fueron enviados a la ciudad de Nueva York y a un lugar en la costa oeste. El Comfort, esencialmente un hospital flotante, tiene 1,000 camas con 80 de ellas dedicadas a cuidados intensivos.

Anunció el cierre de la frontera con Canadá, aunque subrayó que ello no afectará el comercio. La medida se suma a la prohibición de ingreso a Estados Unidos de personas desde Europa, China y otras regiones afectadas por la pandemia de coronavirus. "Estaremos, por mutuo consentimiento, cerrando temporalmente nuestra Frontera Norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado", señaló.

Se presentó como "un presidente en tiempos de guerra" e informó que se intensifican esfuerzos para luchar contra el virus. "En cierto sentido me veo a mí mismo como un presidente en tiempos de guerra. Es decir, eso es contra lo que estamos luchando. Es una situación muy difícil", dijo a periodistas de la Casa Blanca.

Suspender ejecuciones hipotecarias

Trump también ordenó la suspensión de todos los desalojos y las ejecuciones hipotecarias durante las próximas seis semanas como parte del esfuerzo del gobierno para aliviar el impacto económico de la pandemia del nuevo coronavirus.

"Anuncio que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano está brindando alivio inmediato a los inquilinos y propietarios suspendiendo todas las ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta fines de abril".

¿Miminizó Trump el coronavirus?

Los estadounidenses se preocupan cada vez más sobre la pandemia del nuevo coronavirus y una mayoría cree que el presidente Donald Trump minimizó sus efectos, de acuerdo a una encuesta publicada este miércoles Según el centro de investigación Pew, 55% de los estadounidenses interrogados entre el sábado y el lunes creen que el COVID-19 representa una "importante amenaza a la salud general de la nación". Entre el 10 y 11 de marzo, solo 42% pensaba así.

Un sólido 70% dijo que la pandemia presentaba una amenaza mayor a la economía estadounidense. Pew, que entrevistó a 8.914 adultos, halló que 52% de los estadounidenses creen que Trump no consideró suficientemente serios los riesgos del nuevo coronavirus. El mandatario inicialmente desestimó el impacto del virus y en una oportunidad insinuó que era un engaño diseñado por sus opositores demócratas.

Los partidarios del partido Republicano de Trump eran más propicios a creer que el virus, llamado SARS-CoV-2, fue creado intencionalmente. Los científicos sostienen que el nuevo coronavirus surgió de un mercado en la ciudad china de Wuhan.