Trump impone nuevas sanciones a Rusia. ¿Vientos de Guerra Fría?

En plena tensión internacional con el Kremlin, Estados Unidos tomó la delantera y lanzó su golpe más certero. El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves una serie de sanciones contra 19 personas y 5 entidades de Rusia por su supuesta responsabilidad en la fabricación y difusión de noticias falsas en las elecciones presidenciales de 2016 y también por varios ciberataques contra sectores de la economía.

El castigo, el mayor propinado hasta la fecha por Donald Trump a Moscú, abre la brecha frente a Vladímir Putin y evidencia que la relación entre ambas potencias está en su punto más bajo en muchos años.

La decisión de sancionar a los rusos estaba cantada. El mes pasado el fiscal encargado de la trama rusa, Robert Mueller, había develado la forma en que una organización rusa habría operado como una fábrica de noticias falsas durante la campaña presidencial de 2016. Mueller acusó a 13 ciudadanos rusos y a tres organizaciones de haber hecho parte del llamado Proyecto Latkha, destinado a ayudar a Trump.

Con las sanciones, el gobierno de Estados Unidos reconoce por fin de manera oficial que pudo haber una interferencia real en sus elecciones, un tema que el presidente Donald Trump ha evitado una y otra vez. Sin embargo, la evidencia proporcionada por Mueller fue tan contundente que ya no hubo dudas. Era la prueba más palpable de la injerencia y de su capacidad para actuar por encima de las leyes extranjeras.

Las medidas del Tesoro estadounidense se anunciaron en un clima particularmente tenso entre los países occidentales y Rusia, acusada de ser responsable del envenenamiento en Reino Unido del exespía ruso Serguéi Skripal. Ataque que EE UU, Francia, Reino Unido y Alemania han considerado en un comunicado conjunto “la primera utilización ofensiva de un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial” y “un asalto a la soberanía británica” que “amenaza la seguridad de todos”.



La investigación de Robert Mueller reveló la estrategia para interferir en la campaña de 2016. / AFP

Las sanciones están dirigidas contra 19 personas, entre ellas el empresario cercano al Kremlin Yevgeny Prigozhin, y cinco entidades, incluidos el FSB (servicio federal de inteligencia) y el GRU (servicio secreto militar ruso). Bajo el nombre de “The Internet Research Agency”, y con base en San Petersburgo, la organización se camuflaba como cualquier otra agencia de tecnología.

Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía una poderosa red que en 2016 alcanzó a manejar un presupuesto de US$1,25 millones por mes, según indicaron los investigadores. Con este flujo de caja, los rusos contrataron a más de 100 personas que administraban perfiles falsos, robaban identidades de ciudadanos norteamericanos y pagaban por publicidad engañosa en las redes sociales.

Treasury sanctions Russian cyber actors for interference with the 2016 U.S. Elections and malicious cyber-attacks. CAATSA sanctions are part of a broader effort to address the ongoing nefarious attacks emanating from Russia. https://t.co/2tE5KqHtBy