Las llamadas telefónicas del presidente parecen ser un completo caos. Exfuncionarios y diplomáticos estadounidenses señalan que Donald Trump suele hablar de la canciller alemana y a la ex primera ministra de Reino Unido de manera grosera. El mandatario no ha podido establecer una relación cordial con sus aliados desde que llegó a la Casa Blanca.

Diplomáticos estadounidenses y exfuncionarios del gobierno de ese país informaron que Donald Trump suele insultar por teléfono a los líderes extranjeros, en particular a los “aliados que buscan favores”. El presidente de Estados Unidos habría llamado “perdedoras” a Theresa May, tras sus continuas derrotas en el Parlamento de Reino Unido, y a la canciller Ángela Merkel, con quien nunca ha logrado tener una buena relación a pesar del historial diplomático que comparten estos dos países.

Las conversaciones entre Trump y May, mientras esta era primera ministra de Reino Unido, fueron catalogadas como “humillantes e intimidantes”. Según miembros de la diplomacia estadounidense consultados por CNN, Trump le decía a May que era una “tonta”, enfocando sus ataques en los episodios del Brexit, la migración y el desarrollo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. May solía ponerse nerviosa y agitada en sus diálogos con Trump debido a los ataques de este. Mientras que la canciller alemana Merkel parecía llevar este tipo de encuentros con más tranquilidad y frialdad, respondiendo con altura a las bravuconadas del presidente estadounidense.

Según el diario The Guardian, quienes presencian las llamadas del mandatario notaron que tiene una especie de admiración por los monarcas y los líderes que ostentan un poder absoluto porque así es como “le gustaría gobernar”, mientras que desprecia a los aliados democráticos a quienes les achaca sus errores cuando sufren tropiezos en sus respectivos gobiernos. El consagrado periodista político estadounidense Carl Bernstein declaró que la estrategia del mandatario era clara: complacer al presidente ruso Vladimir Putin, denigrar a los aliados e ignorar a sus asesores.

Las llamadas del presidente a los líderes extranjeros han sorprendido a sus asesores no solo por la forma en la que se dirige y ataca a sus aliados, principalmente a las mujeres, sino porque Trump luce poco preparado para las llamadas, lo que le otorga una ventaja estratégica a los demás sobre él.

En las conversaciones con Putin, el presidente estadounidense suele llenar a su homólogo ruso de halagos, llamar a sus antecesores “imbéciles” y “debiluchos”, buscando, según dicen los diplomáticos consultados por Bernstein para CNN, la “aprobación de Putin y su admiración”. También ignora los asuntos importantes de la agenta bilateral entre estos dos países. Suele jactarse de cómo manejó los reinados, pero nunca ha hablado sobre cómo pueden avanzar en conjunto en la lista de objetivos compartidos por Estados Unidos y Rusia.

Algunos de los exfuncionarios consultados sobre las llamadas diplomáticas de Trump señalaron que estaban sorprendidos con lo “deplorablemente” desinformado que era el presidente sobre la historia del conflicto en Siria y sobre Medio Oriente en general, por lo que en muchas ocasiones lo captaron desprevenido en discusiones serias con líderes como el turco Recep Tayyip Erdogan. Además, el mandatario estadounidense suele ponerse por encima de los temas trascendentales, enfocando la conversación sobre él.

“Con casi todos los problemas, todo lo que se necesita (en sus llamadas telefónicas) es que alguien le pida que haga algo como presidente en nombre de Estados Unidos. Él no lo ve de esa manera. No le interesan los temas de cooperación o trabajar en conjunto. En lugar de eso, está desviando las cosas o empujando los problemas reales a una esquina. “No había un sentido de ‘Equipo Estados Unidos’ en las conversaciones”, o de Estados Unidos como una fuerza histórica con ciertos principios democráticos y liderazgo del mundo libre. Lo contrario. Era como si Estados Unidos hubiera desaparecido. Siempre fue ‘solo yo’”, le dijo un funcionario estadounidense a Bernstein.

