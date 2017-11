Trump Jr. revela mensajes intercambiados con WikiLeaks

Donald Trump Jr. publicó, según dijo, la cadena "completa" de mensajes privados por Twitter que intercambió con la plataforma WikiLeaks entre septiembre de 2016 y julio pasado.

En los mensajes, WikiLeaks busca proveer información a la campaña presidencial de Trump padre y reforzar el impacto de sus publicaciones sobre Clinton.

El grupo pide a Trump Jr. proporcionarle una declaración de ingresos de su padre, asegurando que "eso mejoraría enormemente la percepción de nuestra imparcialidad" de cara a favorecer el eco de las revelaciones sobre Clinton.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 de noviembre de 2017