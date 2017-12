Trump llama "corrupto" al FBI por uso del dossier sobre su conexión con Rusia

"¡Ellos utilizaron este montón de basura de Deshonesta Hillary como la base para ir contra la Campaña de Trump!", afirmó el presidente en su cuenta de la red social Twitter.

Trump también se refirió al dossier como "falso" y explicó que el FBI no podía verificar las acusaciones de supuesta coordinación entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso en las elecciones de 2016, que se realizaron en el documento.

El mandatario tachó al FBI de "corrupto" por su actuación en relación a la investigación de su campaña, citando como fuente en el tuit al programa "Fox and Friends", de la cadena conservadora "Fox", uno de sus favoritos.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de diciembre de 2017