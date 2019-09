Trump modifica con marcador una alerta de huracán para no aceptar que se equivocó

Una nueva y particular polémica envuelve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario ha sido acusado no solo de haber entregado informaciones erróneas a los estadounidenses sobre el posible trayecto del huracán Dorian, sino también de manipular información oficial para evitar aceptar que se equivocó.

Trump presentó el miércoles en el Salón Oval de la Casa Blanca un mapa del Centro Nacional de Huracanes (NHC) en el que se representaba la trayectoria que debía tomar inicialmente el devastador ciclón.

Un detalle llamó la atención: una línea había sido agregada en lápiz negro con el fin de que el estado de Alabama fuera incluido en el "cono" del huracán.

Interrogado unas horas más tarde acerca de las razones de este agregado sorprendente, el mandatario respondió: "no lo sé", "no lo sé". Pero reafirmó al mismo tiempo que los modelos iniciales preveían la posibilidad de que Dorian pasara por Alabama.

El domingo, en un tuit, Trump había señalado, erróneamente, que Alabama formaba parte (junto a Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia) de los estados que podían verse afectados por el huracán.

President @realDonaldTrump gives an update on Hurricane #Dorian: pic.twitter.com/CmxAXHY5AO