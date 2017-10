Trump niega colusión con Rusia y pide investigar a Hillary Clinton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes en Twitter que su comité de campaña haya incurrido en colusión con Rusia durante las elecciones de 2016, y se preguntó por qué las investigaciones no se concentran en su adversaria, Hillary Clinton. (Lea: Exjefe de campaña de Trump, a responder por conspiración contra EE.UU.)

Su exjefe de campaña electoral, el abogado Paul Manafort, fue inculpado este lunes por conspiración contra Estados Unidos, lavado de dinero y falso testimonio, aunque Trump afirmó en su cuenta de la red social que los hechos de los que le acusan ocurrieron "hace años".

"¡No hay COLUSIÓN!, escribió el mandatario estadounidense en Twitter.

Con relación a los cargos contra su ex jefe de campaña, el presidente apuntó: "Lo siento, pero esto ocurrió hace años, antes de que Paul Manafort sea parte de la campaña de Trump. Pero ¿por qué no son Hillary Clinton y los Demócratas el foco?".

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????

