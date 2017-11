Trump ordena endurecer vetos a extranjeros tras ataque de Nueva York

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó "endurecer" los vetos a ciudadanos extranjeros después de conocerse que el autor del atentado que causó ocho muertos en Nueva York es un inmigrante de Uzbekistán. (Lea: Uzbekistán ofrece ayuda en investigación sobre atentado de Nueva York)

"Acabo de ordenar al (Departamento de) Seguridad Nacional que endurezca nuestro el programa de vetos ya de por sí extremo. Ser políticamente correcto esta bien, ¡pero no para esto!", afirmó el mandatario a través de un mensaje en Twitter.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!

