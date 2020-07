Trump pensó en vender Puerto Rico en plena crisis del huracán María

El presidente consideró vender la isla en 2017 luego de que esta quedó devastada por el huracán María. Su exsecretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, afirmó que el mandatario preguntó si podía “deshacerse de ese activo”.

Donald Trump se ha caracterizado por querer manejar a Estados Unidos como lo haría como “hombre de negocios”. Y eso es precisamente lo que revela Elaine Duke, su exsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, en su última entrevista con The New York Times. Según Duke, el mandatario propuso vender Puerto Rico luego de que la isla quedó devastada por el paso del huracán María en 2017.

“¿Podemos vender la isla? Sabes, ¿o deshacerte de ese activo?”, preguntó Trump en plena emergencia.

Duke comentó que la idea no fue tomada en cuenta por el equipo y no se discutió con seriedad más adelante. Pero es una muestra de cómo las ideas iniciales del presidente fueron pensadas con la visión de “un hombre de negocios” más que en la de un gobernante. El presidente no solo habría pensado en la opción de vender a Puerto Rico, sino que también planteó la idea de un canje. Trump también le preguntó más adelante a uno de sus funcionarios que si era posible cambiar la isla por una más grande: Groenlandia, cuya adquisición ha sido uno de sus deseos más recurrentes desde que ocupó el cargo.

La relación de Trump con Puerto Rico nunca ha sido positiva. En 2018, funcionarios de la Casa Blanca le confesaron al Congreso que el presidente no quería enviar ayuda adicional a la isla, a pesar de que la emergencia había causado más de 3.000 muertos, graves daños a la infraestructura y apagones recurrentes.

Trump niega que haya cometido errores en el manejo de la situación, y por el contrario ha calificado su respuesta como “un éxito increíble y no reconocido”.

La alcaldesa de San Juan en Puerto Rico ha criticado constantemente al presidente por haber ignorado a este territorio durante la emergencia, calificando su respuesta de una “vergüenza”. Cruz sostuvo que siempre ha pedido respeto por su pueblo, y criticó que, a pesar del desprecio de Trump por la isla, tanto la gobernadora Wanda Vásquez como la representante de Puerto Rico ante el Congreso, Jennifer González, continúan apoyando al presidente.

“¡Dar a respetar a nuestra gente no es cuestión de ideología, es cuestión de dignidad propia!”, aseveró Cruz.