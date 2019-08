Trump quiere el muro con urgencia, aunque signifique violar la ley, dice The Post

Donald Trump está afanado por completar una de las propuestas más grandes y polémicas de su campaña a la presidencia en 2016: la construcción de un muro en la frontera de EE. UU. con México. Según informa el diario The Washinton Post, el presidente estadounidense está urgiendo a su equipo para adelantar esta tarea antes que comience oficialmente la carrera electoral de 2020 en la que el republicano se juega la reelección. El galardonado medio estadounidense afirma que Trump les habría dicho a sus funcionarios que no importaba si para cumplir sus ordenes tenían que incumplir la ley, pues los indultaría en caso de ser necesario.

“Confisquen el terreno, si se ven obligados a violar la ley en el proceso, no se preocupen, yo los indultaré”, habría dicho a Trump a sus asesores, según fuentes anónimas de la Casa Blanca.

A poco más de un año de celebrarse nuevamente elecciones presidenciales en el país, el presidente Trump y su administración apenas ha podido reemplazar menos de 100 kilómetros de muro en zonas en las que ya había construida una pared divisoria. El mandatario había prometido levantar un muro de 800 kilómetros a lo largo de la frontera sur, y llegar a la nueva campaña sin cumplir su principal propuesta de 2015 podría decepcionar a sus seguidores. Vea también: Grupos privados buscan construir el muro fronterizo de Trump

“Él dice que la gente espera que él construya el muro y que tiene que estar listo para las elecciones”, señaló un exfuncionario.

Sin embargo, Trump luce confiado en público. El jueves publicó un tuit en el que aseguraba que la construcción del muro avanzaba rápido pese a la “obstrucción de los demócratas en el Congreso y en todos los lugares”. El mandatario compartió un video en el que se ve avances de la construcción del muro en un punto que no se ha especificado. No se tienen pruebas de mayores avances de este proceso.

The Wall is going up very fast despite total Obstruction by Democrats in Congress, and elsewhere! https://t.co/12tIW3aNQP pic.twitter.com/2nFIEFppho