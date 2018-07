Trump se declara dispuesto a presentarse a la reelección en 2020

-EFE

Cuando le preguntaron si ve algún candidato demócrata que le pueda ganar en las elecciones, contestó: "No. No veo a nadie. Los conozco a todos y no veo a nadie".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresa su intención de presentarse a la reelección en 2020 en una entrevista divulgada hoy por el diario británico Mail on Sunday, en la que afirma que no ve a ningún demócrata capaz de ganarle.



Aunque admite que "nunca se sabe lo que pasar con la salud y otras cosas", Trump, de 72 años, confirma al ser preguntado por el periodista Piers Morgan si se presentará a la reelección: "bueno, tengo toda la intención de hacerlo. Parece que todos quieren que lo hagamos", subraya, y destaca: "Me siento bien".



Cuestionado si ve algún candidato demócrata que le pueda ganar en las elecciones, contesta: "No. No veo a nadie. Los conozco a todos y no veo a nadie", e insiste: "No tienen el candidato adecuado".



El presidente estadounidense llegó el sábado en visita privada de dos días a Escocia para jugar al golf en uno de sus complejos de lujo tras concluir su visita oficial al Reino Unido y antes de partir el domingo a Helsinki, donde se reunirá el lunes por primera vez en una cumbre bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin.



Preguntado si Putin es uno de los dirigentes "despiadados" con los que se ha reunido, como el norcoreano Kim Jong-un, responde: "no puedo decírtelo, supongo que probablemente lo sea. Pero podría nombrar a otros también".



Sin embargo, agrega que "si nos llevamos bien con Rusia, eso es algo bueno. No le conozco (a Putin). Lo conocí un par de veces, lo conocí en el G20", en referencia a la cumbre celebrada en Hamburgo (Alemania) el pasado 8 de julio. "Creo que probablemente podríamos llevarnos bien", insiste, aunque admite que "ahora somos competidores".