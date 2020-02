El presidente buscará limpiar su imagen

Trump va de nuevo por el “rating” en TV

Camilo Gómez Forero / @camilogomez8

Este martes, el presidente Donald Trump buscará llegar a la cima del rating de televisión en Estados Unidos al pronunciar su tercer discurso del estado de la unión, en el que marcará la hoja de ruta de su cuarto, y por ahora último, año de gobierno. Sus dos discursos anteriores han sido un rotundo éxito en cuanto a sintonía, superando con facilidad las cifras de los de su predecesor, Barack Obama. Este tercero se anticipa como el más especial que cualquiera de los que haya pronunciado antes él u otro presidente en la última década, pues cuando Trump le hable a la nación esta noche se convertirá en el segundo mandatario en la historia en pronunciarse desde el Congreso bajo la sombra de un juicio político en el Senado, siendo Bill Clinton el primero en hacerlo en 1999. Pero lo que para muchos se perfilaba como un momento incómodo, para el republicano es ahora la plataforma perfecta en la que podrá no solo limpiar su imagen de cualquier acusación que hayan hecho los demócratas, sino lanzar con bombos y platillos por televisión su campaña a la reelección.

El evento llega en una semana frenética para la televisión nacional: dos días después del Super Bowl, cinco antes de la ceremonia de los Premios Óscar y en medio del funeral de Kobe Bryant. En el plano político también hubo mucho movimiento: los demócratas tuvieron anoche su prime caucus en Iowa, con el que comenzaron oficialmente la carrera por la elección del candidato que los representará en las elecciones a la presidencia en noviembre, mostrando resultados apretados hasta el momento. Y además de ello se espera el desenlace del juicio político en el Senado. Esta batalla por el dominio de las audiencias no es fácil, considerando no solo que el deporte y el entretenimiento han tenido más aficionados que la política en los sondeos anteriores, sino que esta última parece estar aburriendo en extremo al público estadounidense.

Los registros de audiencia del juicio político a Trump en enero, el tercero en la historia estadounidense, no fueron lo esperado. El cubrimiento atrajo incluso menos televidentes que otras audiencias históricas recientes en el Congreso, como la del exdirector del FBI, James Comey; la del exabogado de Trump, Michael Cohen; la del fiscal especial, Robert Mueller, o incluso la del debate de aceptación del juez Brett Kavanaugh para presidir la Corte Suprema de Justicia. El 21 de enero, primer día del proceso contra Trump, solo once millones de estadounidenses sintonizaron la batalla entre demócratas y republicanos para sentar las reglas de juego en el juicio político, y ese número fue disminuyendo con el pasar de los días hasta caer a 6,8 millones de espectadores, su pico más bajo. Según Tiana Lowe, colaboradora del Washington Times, este juicio fue un “fracaso” en las calificaciones de rating e incluso llegó a ser menos popular que Jeopardy, concurso de televisión de preguntas y respuestas, en la peor de sus noches.

Nikki Usher, profesora de periodismo de la Universidad de Illinois, apunta a que “la gente ha entrado en un estado de evitación. Simplemente no pueden escuchar más”. Para la académica, la cobertura diaria de este proceso contra el presidente puede resultar abrumadora para las audiencias. Además, considera que las personas no iban a mirar algo cuyo resultado ya conocían, pues desde un principio se anticipó que el presidente Trump iba a salir bien librado del juicio político gracias a los republicanos. Sin embargo, ese es justo el detalle que enriquece el discurso del presidente de esta noche, pues será el epílogo de una serie que nadie estaba viendo, pero de la que todo el mundo estaba hablando y cuyo final quiere conocer. Le puede interesar: Impeachment a Trump: el muro republicano que salvará al presidente

“El presidente está muy en sintonía con el desempeño de la gente en la televisión. Él sabe que será absuelto, pero está ansioso por contar su versión de la historia bajo juramento y frente al mundo. Tiene ganas de que una defensa sólida sea la mejor ofensiva”, dijo un alto funcionario de la administración al portal Político. “Para un presidente que está ansioso por ver el final del episodio de juicio político, estará observando de cerca para asegurarse de que su mejor defensa se muestre a la nación”, complementó Nancy Cook, periodista de dicho portal.

El discurso del estado de la unión es la única oportunidad para un presidente en ejercicio de actuar en la variedad de sus roles de liderazgo al mismo tiempo, pues se muestra ante su pueblo como jefe de Estado, jefe ejecutivo, jefe diplomático, comandante en jefe y legislador en jefe. También es la oportunidad de mostrar lo que ha hecho y, en este caso, de limpiar su imagen. “Con el final del juicio político ahora a la vista y la absolución asegurada, Trump emerge triunfante de la mayor prueba de su presidencia envalentonado, listo para reclamar exoneración y llevar su caso de agravio, persecución y resentimiento a la campaña electoral. Los adversarios del presidente desplegaron el arma constitucional más grande que tenían y no lograron derrotarlo”, escribe Peter Barker, periodista de The New York Times. Para él, en este discurso del estado de la unión habrá toda clase de palabras, menos unidad.

Los demócratas recibieron una lección gigantesca en esta ocasión. Como decía el filósofo Ralph Waldo Emerson: “Cuando atacas a un rey, debes matarlo”. El rey quedó vivo, y hoy comenzará a contraatacar a quienes buscaban su caída. “Cualquier intento de tratar de ser un mensajero para la unidad seguramente será descartado en un momento de ira y rencor palpables, gran parte de los cuales ha ayudado a generar en ambos lados de la división”, dice Jill Colvin, periodista de The Associated Press.