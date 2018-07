Trump y Europa, ¿quién es enemigo de quién?

-Redacción Internacional

A Donald Trump la diplomacia no se le da. En Reino Unido no sólo dejó muy mal parada a su aliada, la primra ministra Theresa May, sino que de su paso por la Cumbre de la OTAN sólo dejó inconformidad. Y como si eso no fuera poco, el domingo el presidente decidió hablar del balance de su gira con la cadena estadounidense CBS. No midió sus palabras.

Trump consideró en la entrevista con CBS, desde su club de golf en Turnberry (Escocia, Reino Unido), que la Unión Europea, uno de los aliados históricos de EEUU, es ahora un "enemigo" del país que gobierna.

Ver más: Primeras imágenes de la Cumbre entre Putin y Trump

"Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Considero que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en el comercio. No lo pensarías sobre la Unión Europea, pero es un enemigo", señaló Trump, quien apuntó además que Rusia "es enemiga en ciertos aspectos" y que China es un "enemigo económicamente". Trump no entró en más detalles, pero varios países ya le piden explicaciones.

Alemania responde

El primer gobierno en responoderle a Trump fue el alemán. El portavoz del ejecutivo de Angela Merkel aseguró que la UE y EE. UU. no son "enemigos" tal y como dijo en una entrevista el presidente de ese país.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, agregó en una rueda de prensa que hay "buenas razones" para mantener los lazos transatlánticos, que se basan -más allá de las cuestiones comerciales- en los "valores comunes".

"No es nuestra opinión (...). No somos enemigos", aseguró al ser interrogado sobre las declaraciones de Trump.

Ver más: Putrin y Trump contra Europa

Seibert admitió que la UE y EE. UU. podrían ser calificados de "competidores" en el ámbito comercial, pero matizó que eso son sólo "cifras económicas".

A juicio de Berlín, EE. UU. y la UE tienen más allá de lo económico una intensa relación política basada en unos "intereses y valores comunes" que han compartido "desde hace décadas".

La canciller alemana, Angela Merkel, subrayó Seibert, es una "atlantista convencida", aunque se ha dado cuenta en los últimos tiempos de que Europa "se debe implicar más" en seguridad, defensa y la estabilidad en su "vecindario" porque EEUU no está asumiendo ya el rol que ha desarrollado durante años.

¿Quién es su enemigo?

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, consideró que habría que preguntar al presidente estadounidense, Donald Trump, "a quién considera su amigo".

"Si yo fuera periodista probablemente estaría preguntando a quién considera (Trump) su amigo", respondió Mogherini a su llegada a un Consejo de Ministros comunitario, preguntada por la prensa acerca de las últimas declaraciones del presidente de EE. UU.

"Nosotros tenemos muy claro quiénes son nuestros amigos. Estados Unidos, seguro. He dicho muchas veces que un cambio de Administración no cambia la amistad entre países y pueblos", continuó.

Ver más: Trump es más fiel a Putin que a los aliados

Para la jefa de la diplomacia comunitaria, "es seguro que consideramos a Estados Unidos un amigo, un socio, siempre lo haremos".

"Pero también tenemos muchos otros amigos en el mundo, Canadá, Corea del Sur, Japón -con quien firmamos mañana un acuerdo comercial-, Australia, Nueva Zelanda", comentó, a la vez que mencionó a los países de América Latina y el Caribe y de África.

Mogherini insistió en que en la UE "tenemos muy claro quiénes son nuestros amigos y espero que la Administración estadounidense tenga las ideas más claras también sobre quiénes son sus amigos".

"Necesitamos socios y amigos, estamos cultivando nuestras amistades de manera muy consistente", recalcó la política italiana.

Los miedos de Europa

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó en Pekín a China, Estados Unidos y Rusia a "evitar el caos" de una guerra comercial, en un momento en el que Washington entabló un pulso con sus principales socios comerciales.

"Todavía hay tiempo para evitar el conflicto y el caos", declaró Tusk durante un encuentro con el primer ministro chino Li Keqiang, proponiendo una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ver más: Trump dice que su encuentro con Putin puede ser el "más fácil" de su gira europea

"Todos somos conscientes de que la arquitectura mundial está cambiando ante nuestros ojos", declaró Tusk y recordó que "el mundo que hemos construido durante décadas (...) trajo una Europa en paz, el desarrollo a China y el final de la Guerra Fría".

"Es un deber común para Europa y China, pero también para Estados Unidos y Rusia, no destruir este orden mundial, sino mejorarlo, y no iniciar guerras comerciales que tan a menudo desembocaron en conflictos abiertos en nuestra historia", añadió, horas antes de que los presidentes ruso y estadounidense se reunieran en Helsinki.

Con información de agencias EFE y AFP