Trump y Kim Jong-Un ya se encuentran reunidos

El esperado apretón de manos entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dirigente norcoreano, Kim Jong-un se dio finalmente este 11 de junio a las 8 de la noche hora colombiana (9 de la mañana hora de Singapur). La reunión entre ambos líderes que se llevará a cabo en un hotel de lujo situado en la isla de Sentosa, será observado por millones de personas en todo el mundo y tendrá un lugar en los libros de historia. Esta es la primera vez que un presidente de Estados Unidos se reúne con un miembro de la dinastía Kim.

Con el encuentro se espera que comience una serie de diálogos que permitan descongelar las relaciones entre ambas naciones. Ambos líderes mantendrán una entrevista a solas, antes de un encuentro con sus equipos respectivos y una comida de trabajo. Pero, a pesar del espectacular acercamiento diplomático de los últimos meses, persisten numerosas incógnitas respecto a la cumbre entre los dos dirigentes.

El presidente Donald Trump auguró que mantendrá una "relación fantástica" con Kim Jong Un sentado junto al líder norcoreano en Singapur, donde se reunió para una cumbre histórica tras décadas de tensiones. "Tendremos una relación fantástica, no tengo ninguna duda", dijo Trump, sonriendo junto a Kim, ante la prensa de todo el mundo.

Trump, que lleva poco más de 500 días en la Casa Blanca, afronta uno de los momentos más importantes de su presidencia en el escenario internacional, donde ha disgustado a numerosos mandatarios, incluidos algunos de los aliados de Estados Unidos. En una serie de tuits publicados el martes por la mañana desde Singapur, Trump indicó que los preparativos de la reunión "iban bien".

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!