Trump y las fotos falsas del muro fronterizo

-Redacción Internacional

Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su obsesión con el muro fronterizo lo ha llevado a cometer muchos errores. En su afán por detener a los "bad hombres", que según él pasan por la frontera con México, ha dicho de todo: que ese país pagará el muro (el jueves dijo que mejor el Pentágono); que se pagará con el dinero de los narcotraficantes (le expllciaron que no es ta fácil); que ya está aprobada la construcción (se presentaron unos modelos, pero faltan varios estudios) y ahora presume que la construcción comenzó.

"Comenzamos a construir nuestro muro. Estoy muy orgulloso de eso", dijo, antes de referirse a unas fotografías que él mismo compartió esta semana en su cuenta de Twitter y donde se puede observar que se trata de una valla en vez de un muro de hormigón.

Durante un discurso en la localidad de Richfield, a las afueras de Cleveland (Ohio), el miércoles, Trump abordó el asunto frente a un grupo de trabajadores, a quienes aseguró que su Gobierno ya comenzó las obras sobre el muro gracias a los 1.600 millones de dólares presupuestados para ello por el Congreso. Después en su cuenta de Twitter mostró incluso unas obras de la supuesta obra.

Pero las obras a las que se refirió corresponden a un reemplazo de valla fronteriza en Calexico (California), cuya obra estaba planteada desde 2009. ¿Fake news? Nada raro en el caso de Trump.

La gente dijo 'oh, ¿se ha rendido con el muro?'. No, nunca me rindo. Tenemos 1.600 millones", afirmó el mandatario. "Y vieron esas bellas imágenes, el muro se ve bien. Está bien diseñado. Eso es lo que hago, construir. Siempre fui muy bueno construyendo. Siempre fue lo mejor que hice. Creo que soy mejor construyendo que siendo presidente", agregó el mandatario.

La propia secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aclaró que el origen del proyecto desde su cuenta de Twitter, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) publicó un comunicado de prensa sobre las obras de sustitución cuando comenzaron hace más de un mes -antes de que el Congreso aprobara los presupuestos-.

Además de eso, los 1.600 millones que el Congreso aprobó para aumentar la barrera fronteriza con México tienen numerosas limitaciones, entre ellas que Trump no podrá utilizar dichos fondos para elevar muros de hormigón, sino vallas.

Que lo pague el Pentágono

Incluso Trump discutió estos días con su secretario de Defensa, Jim Mattis, la posibilidad de que el Pentágono financie la construcción del muro en la frontera con México.

Estados Unidos está probando diversos prototipos de secciones del muro, de nueve metros de altura, que será construido en la frontera sur de Estados Unidos para impedir el paso de emigrantes y contrabandistas.

"El muro tiene buena pinta. Yo era muy bueno en la construcción. Siempre fue mi especialidad. Creo que más que ser presidente. Era bueno en la construcción", dijo Trump a una multitud en Ohio.

"Gracias a los entre 700.000 y 716.000 millones de dólares obtenidos para reconstruir nuestras fuerzas armadas, se crean muchos puestos de trabajo y nuestras fuerzas militares son ricas de nuevo", tuiteó hace un par de días.

"Construir un buen muro fronterizo, cuando las drogas y los combatientes enemigos se infiltran en nuestro territorio, tiene que ver con la Defensa Nacional. ¡Construir MURO con M!", añadió.

Este jueves la portavoz del departamento de Defensa, Dana White, dijo que Mattis había discutido la idea con Trump, pero no ofreció detalles sobre los resultados de la reunión.