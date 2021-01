Túnez: Diez años después de la revolución, los jóvenes protestan contra del gobierno

Aunque hace una década los tunecinos lograron establecer la democracia, con sus fallas y aciertos, hoy un tercio de los jóvenes está desempleado y una quinta parte del país vive por debajo del umbral de la pobreza. Más de 600 personas fueron detenidas durante las protestas.

La subida de los precios, el desempleo, y la deficiencia de los servicios públicos, hundieron la esperanza que surgió hace 10 años con la revolución; la caída de Zine el Abidine Ben Ali, que fue el punto de partida de la Primavera Árabe, traería empleo, libertad y dignidad. Hoy esas promesas parecen desvanecerse.

Más de 600 personas fueron detenidas tras una tercera noche de disturbios en varias ciudades de Túnez. Cientos de jóvenes arrojaron cócteles molotov a los agentes de policía desplegados en varios barrios obreros, incluido el de Ettadhamen. La policía disparó grandes cantidades de gases lacrimógenos. En Sfax, la segunda ciudad más grande del país, los manifestantes prendieron fuego a neumáticos y cortaron carreteras.

“Se niega y se subestima la ira de los jóvenes, sobre todo porque los once gobiernos que se han sucedido, desde la caída de Ben Ali, no han tenido una estrategia para abordar el desempleo”, dice Olfa Lamloum, director de la organización no gubernamental International Alert en Túnez, que trabaja en las zonas más marginadas del país. Aunque los tunecinos lograron establecer una democracia, con sus fallas y aciertos, hoy un tercio de los jóvenes de está desempleado y una quinta parte del país vive por debajo del umbral de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los dirigentes de Túnez, muy divididos, han permanecido en silencio y sólo el presidente Kais Saied, elegido ampliamente en 2019 con el apoyo de los jóvenes, visitó Ettadhamen el lunes y pidió no atacar a personas o propiedades en nombre del “derecho al trabajo, a la libertad y a la dignidad”.

Violencia policial

Amnistía Internacional (AI) advirtió que las fuerzas de seguridad deben abstenerse de utilizar fuerza innecesaria y excesiva para dispersar a los manifestantes que han tomado las calles de la capital.

“Circularon imágenes alarmantes en línea que mostraban a los agentes de policía golpeando y arrastrando a las personas que habían aprehendido. Testigos presenciales compartieron testimonios que pretendían mostrar el maltrato a personas detenidas en las comisarías y el uso de fuerza ilegal”, advirtió la organización que además informó que el activista de derechos humanos Hamza Nassri Jeridi, que protestaba junto a los jóvenes, fue arrestado por las autoridades.

“Incluso cuando ocurren actos de vandalismo y saqueo, los agentes del orden solo deben usar la fuerza cuando sea absolutamente necesario y proporcionado. Nada autoriza a las fuerzas de seguridad a desplegar fuerza excesiva e innecesaria, incluso cuando responden a actos de violencia esporádica”, dijo Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte.

Rendición de cuentas

Una década después de que la revolución logró poner fin al gobierno de mano dura de Ben Ali, las víctimas continuan buscando justicia y reparación por el uso ilegal y excesivo de la fuerza, y otras violaciones a los derechos humanos, cometidas entre el 17 de diciembre de 2010 y el 14 de enero de 2011, de acuerdo con AI.

“La impunidad por los actos de tortura y otros malos tratos, o el uso excesivo de la fuerza del pasado, ha contribuido a un ciclo interminable de violaciones”, se lee en informe emitido por la organización internacional el 14 de enero de 2021.

Guellali explicó que estos juicios pueden ser la última oportunidad para lograr la rendición de cuentas por los crímenes cometidos y hacer justicia a las víctimas y sus familias, “pero se han visto significativamente socavados por la persistente obstrucción del sector de la seguridad”.

Durante la revolución de Túnez, las fuerzas de seguridad mataron a 132 manifestantes e hirieron a 4.000, según la Comisión Nacional para investigar abusos y violaciones durante la revolución. Decenas de víctimas y testigos han testificado ante el tribunal, a menudo en ausencia del acusado. “Sin embargo, ningún caso ha llegado a la fase de alegato hasta la fecha y no se ha dictado una sola sentencia o veredicto”, informó la organización.