Turquía amenaza a la Unión Europea con una nueva llegada masiva de refugiados

Agencia Afp

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuyo país acoge a más de cuatro millones de refugiados, amenazó este jueves con facilitar una nueva llegada masiva de sirios a la Unión Europea si no obtiene una mayor ayuda internacional.

Turquía acoge a más de 3,5 millones de refugiados sirios y desea la creación en Siria de una "zona de seguridad" a la que puedan regresar.

"Si esto no sucede, nos veremos obligados a abrir las fronteras. O bien nos ayudáis o si no lo hacéis, lo sentimos, pero hay límites que no podemos aguantar", aseguró Erdogan durante un discurso televisado en Ankara.

El presidente turco también habló de la situación en Idlib, la provincia del noroeste de Siria, con 3 millones de habitantes, objeto de una intensa ofensiva del ejército sirio, lo que incrementó la llegada de sirios a Turquía.

"No hemos recibido un apoyo suficiente y nos veremos obligados a hacerlo", declaró Erdogan sobre la creación de una "zona de seguridad" antes de finales de septiembre en el norte de Siria, en la que desearía instalar hasta un millón de refugiados sirios.

También explicó que Turquía ha gastado 40.000 millones de dólares en la acogida de solicitantes de asilo y solo recibieron 3.000 millones de euros de parte de la UE.

Ankara y Bruselas alcanzaron un polémico acuerdo en marzo de 2016 en el que pactaron la extradición a territorio turco de aquellos migrantes que llegaran de forma clandestina a Grecia, a cambio de una ayuda de 6.000 millones de euros que las autoridades europeas darían a Turquía.

"Hasta ahora, la Unión Europea ha entregado 5.600 millones de los 6.000 millones acordados", respondió la portavoz de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, quien aseguró que "próximamente" se desbloqueará la cantidad que falta.

