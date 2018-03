Twitter, la forma en la que Trump comunica sus despidos

Continúa el revolcón en el gabinete de la Casa Blanca. Esta vez, el presidente Donald Trump reemplazó al Secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, por el contraalmirante y médico de la Casa Blanca, Dr. Ronny L. Jackson. El despido fue confirmado en la cuenta de Twitter del presidente.

La red social ha sido ha sido utilizada por el mandatario para comunicar todos los cambios de su gabinete a tal punto que algunos de sus funcionarios se han enterado por esta vía que están despedidos. En julio de 2017, mientras se encontraba volando en el avión presidencial, Trump mandó una serie de tweets en los que le informó a Reince Priebus que su cargo como jefe del Gabinete lo iba a ocupar John F. Kelly.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....

A mitad de marzo de 2018 con otro tweet, el exsecretario de Estado Rex Tillerson se enteró que el presidente lo había despedido de su cargo y había puesto en su lugar al director de la CIA Mike Pompeo. Según la agencia de noticias Associated Press, Tillerson no tenía conocimiento de su despido sino hasta que vio el tweet en la cuenta del presidente.“Si necesitaba más pruebas de que la administración Trump es la más idiosincrásica de todas en el período moderno, esta decisión debería eliminar toda duda. El despido de un secretario de Estado en redes sociales es a la vez humillante y sin precedentes” escribió el analista Aaron David Miller a la cadena CNN.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!