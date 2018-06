Detenido hombre que retuvo al menos a tres personas en el centro de París

Las fuerzas de seguridad francesas detuvieron al hombre que había tomado varios rehenes en un edificio del centro de París, informó hoy el ministro del Interior, Gérard Collomb. "El individuo ha sido detenido y los rehenes están fuera de peligro", escribió Collomb en su cuenta de Twitter Collomb, a la vez que felicitó a las fuerzas de policía, especialmente a la unidad de élite BRI, por su "profesionalismo y reactividad".



La toma de rehenes comenzó en horas de la tarde en París, en la sede de una agencia de comunicación, informó a Efe un portavoz del Ministerio del Interior, según el cual había al menos tres personas retenidas.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.