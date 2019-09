Un joven de 14 años mató con un arma a cinco miembros de su familia en EE. UU.

Un joven de 14 años mató con un arma de fuego a los cinco miembros de su familia la noche del lunes a martes en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, informó la policía local.

El adolescente, luego de llamar a la policía, "reconoció haber disparado contra los cinco miembros de su familia en su hogar", escribió en Twitter la oficina del sherif del condado de Limestone, en la frontera con Tennessee, al sur de Nashville.

"Actualmente ayuda a los investigadores a ubicar el arma, una pistola de calibre 9mm que dice haber lanzado en las cercanías", informaron en principio las autoridades, que después anunciaron haber encontrado el arma a un lado del camino cercano a donde había sido usada.

UPDATE: Investigators have recovered the handgun from the side of the road nearby where it had been tossed. https://t.co/hayOpNXq6X