Un muerto y 11 heridos en Arabia Saudí por un misil lanzado desde el Yemen

-EFE

Un civil yemení murió y al menos once personas más resultaron heridas en la ciudad saudí de Yazán (suroeste) por un misil balístico lanzado anoche por los rebeldes hutíes desde el Yemen, informaron hoy fuentes oficiales.



La coalición árabe que interviene en la guerra yemení, liderada por Riad, afirmó que el misil fue interceptado por las defensas antiaéreas, pero sus fragmentos cayeron en un área residencial.



"Las fuerzas de la Defensa Aérea saudíes pudieron interceptar y destruir el misil, lo que resultó en que se convirtiera en fragmentos que se dispersaron por áreas residenciales, matando a un residente yemení e hiriendo levemente a once civiles", afirmó en un comunicado el portavoz de la coalición, Turki al Malki.



Agregó que el lanzamiento de misiles balísticos hacia ciudades y zonas pobladas es "contrario a la ley internacional" y aseguró que este ataque "demuestra" que Irán sigue suministrando misiles a los hutíes.



Los ataques con misiles de los rebeldes contra el territorio saudí se han convertido en una práctica habitual en los últimos meses, pero en la mayoría de las ocasiones no han causado víctimas.



El pasado abril un ciudadano saudí murió por la caída de un misil en Yazán y a finales de marzo falleció un egipcio residente en Riad por otro ataque similar.



Arabia Saudí encabeza desde 2015 la coalición militar árabe que realiza ataques contra los hutíes en territorio yemení, en apoyo del Gobierno del presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi, al que los rebeldes le disputan el poder desde 2014.