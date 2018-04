Un muerto y cuatro heridos deja hasta el momento tiroteo en oficinas de YouTube

Un tuit de Vadim Lavruski, quien trabaja en Youtube, alertó hacia las tres de la tarde a los medios locales de San Bruno (California), pues advertía haber "escuchado disparos" y “ver gente corriendo”. Más tarde, la policía local anunció a través de su cuenta de Twitter que efectivamente estaban controlando un tiroteo en las instalaciones de Youtube, de las cuales es dueña Google. Según declaraciones oficiales, el operativo llegó y lo primero que encontró fue“caos” en el lugar. Al comenzar a registrar encontraron a las víctimas.

El jefe de Policía de San Bruno confirmó, en una rueda de prensa, que hay una mujer muerta y que habría sido ella la responsable del tiroteo. Una de las primeras hipótesis es que la mujer habría entrado a dispararle a su novio, quien trabajaba en la empresa tecnológica de Google y, luego de hacerlo, se habría quitado la vida. Además, la Policía confirmó cuatro heridos que aparentemente ya fueron trasladados para ser atendidos en un hospital. Lo que se sabe hasta el momento es que uno de ellos, de 36 años, está en estado crítico, y otra mujer, de 27, tiene heridas leves.

San Bruno es una ciudad situada unos 20 kilómetros al sur de San Francisco (California, EE.UU.) y a una hora en bus de San José. Las autoridades, al enterarse de la emergencia, respondieron inmediatamente con un masivo dispositivo de emergencia para neutralizar el presunto tiroteo en la sede de la compañía tecnológica.

Las imágenes de los medios locales, desde la zona del número 901 de Cherry Avenue de San Bruno, donde se encuentra la sede de YouTube, mostraron a numerosos automóviles de la policía en el área mientras decenas de personas eran escoltadas hacia lugares seguros.

Google también se pronunció a través de redes sociales y aseguró, a través de su cuenta de Twitter, en referencia a esta situación: "Estamos en coordinación con las autoridades y proporcionaremos información oficial de Google y YouTube cuando esté disponible". El CEO de la empresa, Sundar Pichai, también publicó una nota en la que afirmó: "No hay palabras para describir la tragedia de hoy. Estamos enfocados en apoyar a los empleados y a la comunidad de YouTube para superar esta dificultad juntos. Sé que muchos de ustedes estan en shock".

La situación todavía no es clara. Una de las personas que estuvo durante ese momento, por ejemplo, aseguró que escuchó tres rondas de disparos, una de ellas de 10. "Primero pensé que era un terremoto", escribió por su parte Todd Sherman, que se describe en su cuenta en Twitter como un gerente de productos de la empresa. "Después de salir de la oficina, no sabíamos bien qué pasaba, pero más gente estaba corriendo. Parecía serio, que no era un simulacro", añadió.

Otra parte del material que llegó a las redes fue un video, publicado en Facebook, en el que se ve a las personas evacuando los edificios con las manos alzadas cuando cesaron los disparos.

Las reacciones en medios llegaron al instante. Una de ellas fue la de Tim Cook, director ejecutivo de Apple, quien tuiteó lamentando el hecho.

From everyone at Apple, we send our sympathy and support to the team at YouTube and Google, especially the victims and their families.