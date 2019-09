"Uno no va pidiéndole antecedentes a los que piden una foto": embajador de Guaidó en Colombia

Luego de que se revelaran las fotos de Juan Guaidó en las que aparece en compañía de dos líderes de los Rastrojos, al momento de su llegada a Colombia el pasado 22 de febrero, pocos salieron a explicar lo ocurrido. De hecho, hasta el momento Guaidó no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Sin embargo, hace unas horas su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, restó importancia al hecho y aseguró: "Esa foto se la pudo tomar con cualquiera, como se las toma uno a cada rato".

Luego, afirmó que "es normal que la gente se quiera tomar fotos, uno no va por la calle pidiéndole las cédulas y antecedentes a las personas que piden una foto".

Según el funcionario fue "una cuestión espontánea, que surgió ahí, que iban pasando y estos señores querían una foto". Del mismo modo dijo que "esta mañana tuve una conferencia en una universidad y creo haberme tomado 40 fotos con personas distintas".

"Para nadie es un secreto que en las zonas fronterizas el ELN tiene control y presencia activa y la comunidad internacional no se ha dado cuenta de la gravedad", remató Berti.

Otro de los que se pronunció fue Carlos Vecchio, embajador de Guaidó ante Estados Unidos. En entrevista con W Radio dijo que las informaciones sobre una supuesta colaboración del líder del Parlamento venezolano con el grupo narcoparamilitar colombiano son "falsas".

“Yo tuve la oportunidad de ver al presidente Guaido en Colombia cuando se celebró la cumbre de Lima y nada de eso me lo mencionó. Más bien me dijo que fue muy riesgoso (el paso a Colombia) y que no fue fácil cruzar la frontera. Primera vez que yo escucho esto, de lo que conversamos sobre su salida en ningún momento me dijo que tuviera ayuda ese grupos irregulares, entonces no creo que esa versión sea ajustada con la realidad”, dijo Vechio.

"No existe ninguna vinculación del gobierno interino de Juan Guaidó con ningún grupo paramilitar, guerrillero. Cero, cero. Nosotros hemos dado muestras claras de la posición firme que hemos tenido contra la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela", agregó el líder opositor.

Juan Felipe Corzo, concejal de Cúcuta, acompañó el operativo de ingreso de Juan Guaidó a Colombia y dijo a El Espectador que las informaciones de una supuesta alianza entre el jefe del Parlamento venezolano y el grupo narcoparamilitar "no tienen fundamento".

"Yo tengo conocimiento de que Guaidó venía desde Caracas en una camioneta Toyota azul con su esposa, Fabiana Rosales y el chofer. En la población de Guaramito lo recibimos Roberto Marrero y yo, como representante del Concejo. En ningún momento notamos personas extrañas. Fue una operación en la que participaron pocas personas", aseguró Corzo a este diario.