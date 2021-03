¿Vacunas obligatorias para regresar a clases? Una universidad de EE. UU. ya tomó la medida

La Universidad de Rutgers en Nueva Jersey se convirtió así en la primera institución en hacer de la vacunación un requisito obligatorio. Otras podrían seguir su camino.

Con las vacaciones de primavera acercándose, las universidades en Estados Unidos han puesto la mira sobre la vacunación de los adultos jóvenes que conforman la mayor parte de la población estudiantil. Una encuesta de Pew Research encontró que el grupo de personas entre 18 y 38 años tiene menos intenciones de vacunarse que otras, a la vez que está impulsando un aumento de casos de COVID-19 en el país. Por esa razón, algunas instituciones han comenzado a adoptar medidas para incentivar la vacunación.

La Universidad Estatal de Dickinson en Dakota del Norte informó que los estudiantes que estén completamente vacunados recibirán un brazalete que los eximirá del uso obligatorio de tapabocas en el campus. La Universidad de Rutgers en Nueva Jersey tomó una medida más radical y declaró que le requeriría a sus más de 71.000 estudiantes estar vacunados para el regreso a clases en otoño. Rutgers se convirtió así en la primera institución en hacer de la vacunación un requisito obligatorio.

“Esta actualización de la política de salud significa que, con limitadas excepciones, todos los estudiantes que planean asistir en el semestre de otoño de 2021 deben estar completamente vacunados”, comunicó la universidad.

Sin embargo, Rutgers aclaró que los estudiantes pueden solicitar una exención por razones médicas o religiosas. La medida ha sido apoyada por la asamblea estudiantil para recuperar pronto una sensación de normalidad en el campus.

Las exigencias de vacunación en las universidades no son nuevas y son legales mientras establezcan rutas para las excepciones, según explica la abogada Renee Matteri Myers a la cadena CNN. La mayoría de instituciones educativas requiere que los estudiantes estén vacunados contra el sarampión, las paperas y la hepatitis B, entre otras enfermedades, por ejemplo. Pero también hay argumentos en contra, pues esta continúa siendo un área gris.

“De acuerdo con los principios de la ética biomédica, realmente se busca poder proteger la elección individual en este asunto tanto como sea posible”, dijo a CNN el Dr. Howard Forman, director y fundador del programa Master of Business Administration in Medicine de la Facultad de Medicina de Yale.

A pesar de que el debate sobre la obligatoriedad de las vacunas en las universidades continúa, según medios locales, probablemente otras sigan la ruta de Rutgers en las próximas semanas. Y los estudiantes no han demostrado mucha oposición a la idea. Según una encuesta de la compañía de investigación College Pulse, el 71 % de los estudiantes encuestados dijo que las universidades tienen derecho de exigir a los estudiantes que se vacunen antes de volver al campus.

“Estoy empezando a escuchar una discusión sobre la obligatoriedad de las vacunas, y todas las personas con las que he hablado han dicho que se inclinan en la dirección de exigir vacunas obligatorias no solo con los estudiantes, sino también con los profesores y el personal”, dijo Lynn Pasquerella, presidente de la Asociación de Colegios y Universidades Estadounidenses a la NBC.

Aunque los jóvenes no son los que más riesgo tienen de morir por cuenta del COVID-19, sí pueden ser los principales impulsores de la transmisión viral. Además, como señala Angela Rasmussen, viróloga del Centro para la Ciencia y la Seguridad de la Salud de la Universidad de Georgetown, hay que recordar que la muerte no es el único resultado del virus. “Hay una serie de otros resultados muy desagradables que pueden tener un impacto duradero en la salud. Por lo tanto, para asegurarse de que no va a sufrir ninguno, una persona joven definitivamente deben vacunarse”, dijo la experta.

